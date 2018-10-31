На следующем чемпионате мира в 2022 году в Катаре могут принять участие не 32, а 48 команд. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Впервые об увеличении количества сборных на ЧМ Инфантино заговорил еще два года назад. Как и тогда, швейцарец считает, что изменение формата проведения турнира необходимо для повышения интереса к нему и конкуренции.

- На чемпионате мира-2026 будет 48 команд, - отметил Инфантино. - Произойдет ли это в Катаре, мы пока не решили. ФИФА рассматривает такую возможность. А почему бы и нет? Мы обсуждаем этот вариант со всеми заинтересованными лицами и друзьями.

Чуть ранее в ФИФА допустили увеличение числа участников клубного чемпионата мира. Планируется, что этот турнир заменит Кубок конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира. И играть в нем будут не семь команд, а 24.