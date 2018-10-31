Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Россия и Ямайка без виз
Граждане двух стран, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.
"Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда, либо осуществлять трудовую или иную деятельность, не связанную с бизнесом, культурным обменом, туризмом, частными или образовательными поездками, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с его законодательством", - отметили в МИД.
Сегодня россияне могут посещать без виз 118 стран. В этом году Россия поднялась в мировом рейтинге "силы паспортов" по свободе передвижения с 47-го на 46-е место, сообщило недавно агентство Henley & Partners. "Это говорит о расширении деловых связей, к которым присоединяется и туризм, - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Несмотря на то что Ямайка для нас не массовое направление, россияне заплывают туда во время круизов по Карибскому бассейну. А кто-то едет и на весь отпуск". По словам эксперта, визовые послабления дают хороший результат по росту турпотоков даже на, казалось бы, экзотических направлениях.
Безвизовый режим действует и по многим более известным российским туристам направлениям, таким как Китай, Вьетнам, Египет, Турция, Арабские Эмираты.
Новые качели, горки и карусели пройдут проверку на безопасность
Они вводятся специальным техническим регламентом Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), он вступает в силу 17 ноября. Производителям и импортерам было дано полтора года на подготовку с момента его принятия.
Техрегламент не распространяется на оборудование, введенное в эксплуатацию до 17 ноября, - иначе львиная доля горок, качелей и каруселей в наших дворах оказались бы под запретом - их значительная часть установлена еще в советское время.
Новое оборудование для детских площадок теперь должно проходить сертификацию, то есть его образцы перед выпуском серии или партии на рынок должны проверяться в независимых испытательных лабораториях.
Техрегламент требует от оборудования для детских площадок отсутствия выступающих элементов с острыми концами или кромками, наличия перил и ограждений, гладких сварных швов, закругленных углов и краев любых доступных для детей элементов, защищенных концов болтовых соединений. Высота свободного падения ограничивается тремя метрами, обязательно наличие ударопоглощающего покрытия под оборудованием с высотой свободного падения свыше 60 см.
По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования теперь должна прекращаться независимо от его технического состояния. Документ вводит требование регулярного техобслуживания в соответствии с паспортом оборудования - собственно, именно с небрежным и нерегулярным обслуживанием связаны основные проблемы с безопасностью детей.
Физлицам изменят правила валютного контроля
Раньше обеспечивать возврат денег на свои счета необходимо было только по внешнеторговым сделкам с товарами, работами, услугами, а также с информацией и результатами интеллектуальной деятельности. Займов требование не касалось, говорит партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы "Тиллинг Петерс" Екатерина Болдинова.
Теперь, если российская организация планирует выдать заем нерезиденту, ей необходимо обеспечить репатриацию в указанные сроки, сообщить банку о сроке возврата заемных средств, а также (как и раньше) зарегистрировать договор в банке, если сумма обязательств составляет не меньше трех миллионов рублей, рассказывает Болдинова.
Из апрельского закона следовало, что он распространяет свое действие и на физических, и на юридических лиц, однако реальных механизмов работы по таким ситуациям именно с физлицами не существовало, продолжает юрист. "Таким образом, имелся явный пробел в регулировании данного вопроса, то есть нормы, обязывающие физлиц осуществлять репатриацию валюты по займам были, но как с ними работать банку - было непонятно. Именно в целях ликвидации этого пробела были подготовлены поправки", - говорит Болдинова.
Теперь они распространяют свое действие и на физлиц-резидентов при валютных операциях в иностранной валюте и (или) рублях, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов. Поправки к инструкции вводят правило о предоставлении физлицами договоров займа с нерезидентами в уполномоченный банк, указывают на необходимость предоставлять информацию об ожидаемых сроках репатриации, а при возврате займов и иных платежей указывают, что резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физлица, отмечает Болдинова. За несвоевременный возврат денег на счет в уполномоченном банке к займодавцу может быть применена ответственность в виде штрафа в размере 75-100 процентов от невозвращенных средств, указывает налоговый консультант "Дювернуа Лигал" Анна Орлова.
Таким образом, фактически эти новации создают механизм по работе с уже вступившими изменениями в законодательство о валютном регулировании и контроле. Они не создают новых (по сравнению с законом) обязательств для физлиц, но создают механизм по работе с такого рода договорами и детально описывают алгоритм действий банка в случае предоставления физлицом займа нерезиденту, заключает Болдинова.
Энергетикам будет легче решить проблемы в сетях
Правила, в частности, устанавливают требования, которые помогут организовать совместную работу субъектов электроэнергетики и потребителей, диспетчерского и оперативного персонала при предотвращении развития и ликвидации нарушений в работе энергосистемы. Речь идет о недопустимых отклонениях частоты электрического тока, отклонениях напряжения, перегрузке линий электропередачи, оборудования и так далее.
Также в документе предусмотрен порядок действий при отключении линий электропередачи, при разделении энергосистемы, при нарушениях в главных схемах и схемах собственных нужд электрических станций и подстанций, а также при отказах средств связи.
"Правила основаны на многолетней практике взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии и содержат минимально необходимые требования, выполнение которых требуется для предотвращения нарушений в работе энергосистемы и скорейшего восстановления ее нормального функционирования при таких нарушениях", - подчеркивают в минэнерго.
Новые правила накладывают обязательства не только на самих энергетиков и системного оператора, но также на всех субъектов изолированных энергосистем, потребителей, чьи энергопринимающие установки подключены к противоаварийной автоматике или включены в графики аварийного ограничения, а также тех, кто владеет энергопринимающими установками максимальной мощностью более 5 МВт.
Госзакупки на небольшие суммы станут прозрачными
По действующему законодательству все закупки для государственных и муниципальных нужд проводятся через конкурсные процедуры. Для закупок на небольшую сумму - до 100 тысяч рублей - сделано исключение. Товары и услуги можно купить у единственного поставщика без проведения конкурса или аукциона. Однако такие закупки неконкурентны. Проследить, по каким критериям выбирали поставщика, контролеры могут не всегда.
В некоторых регионах власти уже создали специальные электронные магазины для таких госзакупок. Так им проще контролировать расходование бюджетных средств, ведь все операции доступны в базе. По этому же пути пошли и федеральные власти. "Еще в 2012 году был создан портал поставщиков города Москвы, - рассказывает замдиректора Центра профессионального развития государственных служащих РАНХиГС Николай Баранов. - Этот опыт был проанализирован, и по итогам шести лет работы московского портала на заседании Госсовета было решено реализовать подобную практику на федеральном уровне".
Работать федеральный единый агрегатор торговли начал 1 июля 2018 года. Заказчики могли в добровольном порядке использовать площадку для небольших закупок по закону № 44-ФЗ, а также при закупке лекарств по решению врачебной комиссии. С 1 ноября использование этой цифровой платформы должно было стать обязательным для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений при закупках любых товаров и услуг у единственного поставщика. Но за несколько дней распоряжением правительства для большинства товаров срок отодвинули на три месяца, чтобы все участники могли подготовиться.
Исключение сделано для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, госуправления в области безопасности и подведомственных федеральных казенных учреждений. Для них требования о закупках через единый агрегатор торговли действовать не будут.
Пошлину за дорогие покупки в интернете примут онлайн
По статистике ФТС, поток посылок из-за рубежа растет. В первом полугодии 2018 года ведомство и почтовики обработали 191 миллион международных отправлений. Это на треть больше, чем было в 2017 году. 90 процентов покупок россияне совершают в интернет-магазинах Китая.
Пилотный проект подготавливает потребителей к тому, что порог беспошлинного ввоза купленных за границей товаров с 1 января 2019 года снизится вдвое, с 1000 до 500 евро. В рублях по нынешнему курсу это примерно 37 тысяч.
"На уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза. Оно предполагает два этапа: снижение до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020года", - сообщили "Российской газете" в министерстве финансов.
За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от стоимости до 2020 года и 15 процентов - после. Эта норма распространяется на все страны, входящие в ЕАЭС: Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.
Норма уравнит в правах иностранные и отечественные торговые площадки, поскольку сегодня первые не платят НДС. Следовательно, их товары дешевле купленных в России.
"Нововведение в первую очередь затронет неорганизованную торговлю: граждан, которые под видом товаров для личного пользования заказывают мелкие оптовые партии недорогого товара. Это лишь одна из мер по защите локального рынка, вопрос регулирования интернет-торговли сегодня занимает гораздо более широкую плоскость", - заявил "РГ" Олег Маршанкин, консультант отдела пресс-службы Евразийской экономической комиссии.
Как пояснил Маршанкин, с нового года платить пошлину придется, если сумма покупок в месяц превысит 500 евро, независимо от того, куплен был один дорогой товар или несколько дешевых, в одной посылке все пришло покупателю, или в нескольких. А вот с 2020 года правила несколько изменятся: пошлина будет начисляться только если стоимость одной посылки превысит 200 евро, а ограничения по сумме покупок в месяц будут сняты. То есть тогда можно будет хоть каждый день покупать вещи дешевле порогового значения и ничего дополнительно не платить. Правда, одно условие все же сохранится: вес не облагаемых пошлиной товаров не должен будет превышать 31 килограмм в месяц. По словам Маршанкина, не имеет значения, отправлена посылка физическим или юридическим лицом. Системе отслеживания почтовых отправлений все равно, купили вы последнюю модель смафона в интернет-магазине или вам ее отправила американская бабушка. Пошлину все равно придется заплатить.
Сейчас мало кто из простых покупателей заказывает за рубежом по-настоящему дорогие товары. По данным исследовательского центра Ромир, средняя сумма заказа россиян в интернет-магазинах сегодня равна 9146 рублей, или 122 евро. А чаще всего россияне заказывают доступные по цене вещи стоимостью от 10 до 50 евро (750-3750 рублей). Об этом заявили 39 процентов опрошенных. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16 процентов, от 100 до 200 евро - девять. "Дотянули" до верхней границы беспошлинного ввоза товаров лишь пять процентов.
Именно им и придется с будущего года платить пошлину. "Большинство граждан, совершающих интернет-покупки, пока ничего не заметят", - считает президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.
ЕЭК позволяет странам - участницам союза устанавливать и более низкие пороги беспошлинного ввоза товаров. К примеру, в Армении он равен 350 евро, а в Беларуси - всего 22 евро. В России дискуссия о том, что необходимо снизить эту планку вплоть до нуля, длится с конца прошлого года. За внедрение нулевого порога беспошлинной торговли и снижение размера пошлины до 20 процентов выступает ФТС, примерно той же позиции придерживается и минфин. Однако пока конкретных законопроектов по этому поводу нет.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"