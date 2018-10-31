Дирижер Вячеслав Валеев: власть с белорусами делю по-братски

На "полях" V Форума регионов Беларуси и России, прошедшего недавно в Могилеве, с огромным успехом выступил Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр. Оркестр был создан в 2008 году Постоянным Комитетом Союзного государства, он объединяет одаренных музыкантов из двух ведущих вузов Москвы и Минска. В Витебске и Могилеве на сцену вышли студенты из Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Белорусской академии музыки.

Вячеслав Валеев уверен, что молодежный оркестр - это будущая музыкальная элита Беларуси и России. Фото: Ольга Спиридонова

У коллектива два дирижера - с белорусской и российской стороны. Сегодня российский дирижер оркестра Вячеслав Валеев - гость "СОЮЗа".

Вячеслав Ахметович, как делите власть?

Вячеслав Валеев: По-братски.

Участники оркестра живут в Москве и Минске, а как проходят репетиции?

Вячеслав Валеев: Большую часть времени музыканты репетируют самостоятельно. За несколько месяцев до очередных гастролей мы с белорусским коллегой договариваемся о программе, и ребята оттачивают ее параллельно как бы в двух оркестрах. А уже перед гастролями оркестр воссоединяется. И вот эта первая совместная репетиция - настоящее волшебство: все, что звучало разрозненно, вдруг получает гармонию и целостность.

Какая была заполняемость залов?

Вячеслав Валеев: В Витебске сто процентов, а в Могилеве - сто двадцать! (Смеется.)

Расскажите, как появился оркестр?

Вячеслав Валеев: Идея возникла после успеха международных мастер-классов для одаренных детей, проводимых Постоянным Комитетом Союзного государства. Их девиз: "Союзное государство - молодым талантам XXI века". Коллектив дебютировал в 2008 году в Малом театре в Москве на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.

Белорусскую сторону в Могилеве на этот раз представлял новый дирижер - Вячеслав Чернухо-Волич.

Вячеслав Валеев: Это было решение белорусской стороны. Дирижер Большого театра Республики Беларусь Вячеслав Чернухо-Волич - человек талантливый, он награжден медалью Франциска Скорины, а также специальной премией Президента Беларуси. Получил в 2012 году приглашение на работу в Москве, в Музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда ребята играют за рубежом, то зрители бывают просто потрясены их мастерством.

Вячеслав Валеев: С молодежью работать непросто, но безумно интересно. Происходит обмен энергиями и эмоциями. Подкупает искренность юных оркестрантов, их вера в силу музыки. После такого отношения работать хочется еще больше и больше. Причем работа эта очень благодарная, сразу видишь отдачу. Порой прямо на концерте ловишь себя на мысли: "Как это здорово!"

Год назад оркестр по итогам мастер-классов исполнил знаменитую Седьмую - "Ленинградскую" - симфонию Дмитрия Шостаковича. На недавние гастроли в Могилев и Витебск были выбраны произведения славянских композиторов.

Вячеслав Валеев: Специально для этих гастролей оркестром подготовлена новая программа, составленная из произведений исключительно славянских композиторов. Это Славянский танец номер восемь Антонина Дворжака, Славянский марш и финал Пятой симфонии Петра Ильича Чайковского, Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, а также сочинение нашего современника, представителя музыкальной культуры Беларуси Вячеслава Кузнецова - Фанфары и кант-гимн.

А что исполняли на бис?

Вячеслав Валеев: Дворжака!

Визитная карточка

Вячеслав Валеев - дирижер и руководитель симфонического оркестра Московской консерватории, симфонического и камерного оркестров Центральной музыкальной школы при МГК, государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко". Заниматься музыкой начал в Горьковской хоровой капелле мальчиков (фортепиано, скрипка, туба, хор). С 14 лет обучался дирижированию в Нижегородском хоровом училище, которое с отличием окончил в 1996 году и поступил в Нижегородскую консерваторию.