Для защиты от мигрантов на границу США с Мексикой направят 15 000 военных

Контингент американских военных на границе с Мексикой будет увеличен до 15 тысяч человек. Такое решение принял глава Белого дома Дональд Трамп, обеспокоившись наплывом мигрантов.

В помощь сотрудникам пограничной службы уже направлены 5,2 тысячи военнослужащих минобороны США, передает ТАСС.

Причиной обеспокоенности Белого дома стала информация о том, что через Мексику к американской границе направляется "караван мигрантов из Гондураса". В случае, если мексиканские власти не пресекут потоки незаконной миграции, Трамп готов закрыть южную границу своей страны.