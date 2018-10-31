Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил "РГ", что планируется ускорить процедуру взыскания мелких штрафов ГАИ. Главное новшество для водителей-нарушителей: практически сразу будет начисляться исполнительский сбор - тысяча рублей. Так что если дело дошло до приставов, платить придется больше. Также ведомство прорабатывает ряд значимых инициатив. Кадровиков государственных органов и сотрудников страховых компаний предлагается обязать проверять граждан на долги. Кадровики, как предполагается, наведут справки в базе судебных приставов про кандидатов на службу.

Разговор с Дмитрием Аристовым состоялся во время выездного приема граждан в Малоярославце Калужской области. Такие встречи с людьми - должниками и взыскателями - глава ведомства проводит регулярно. Именно в ходе общения с обычными людьми прозвучали многие важные новости, в том числе о том, что с будущего года меняется схема приема граждан.

Дмитрий Васильевич, зачем надо упрощать процедуру взыскания мелких штрафов ГАИ, и, кстати, насколько мелких штрафов касается новация?

Дмитрий Аристов: Речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения на общую сумму до трех тысяч рублей. По закону приставы не вправе по ним ограничивать выезд за границу, блокировать действие водительских прав, арестовывать имущество. В большинстве подобных дел пристав направляет запрос в банк, находит счета должника и обращает взыскание на средства в счет погашения долга.

Что предлагается?

Дмитрий Аристов: В настоящее время Службой проводится работа по изменению механизма исполнения таких постановлений в упрощенном порядке, без возбуждения исполнительного производства. Предположительный порядок выглядит следующим образом.

Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств.

При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком. Эта единая система создана на государственном уровне и содержит сведения о начисленных гражданам задолженностях в пользу государства и их погашении.

Одновременно с приведением в исполнение основного штрафа упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора. То есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолжен­ности.

Как только мелкий штраф ГАИ попадет к приставам, сразу же будет начислен сбор: тысяча рублей. Вместо 500 рублей водитель заплатит полторы тысячи

Значит, самое главное, что, после того как дело попало к вам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор? Напомним для читателей, что он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, просроченный штраф в 500 рублей автоматически вырастет в три раза, так?

Дмитрий Аристов: Да, но с небольшой поправкой. На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней. Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы.

Даже на Камчатке?

Дмитрий Аристов: Даже на Камчатке.

Все штрафы?

Дмитрий Аристов: Все штрафы общей суммой до 3 тысяч рублей за административные правонарушения, фиксация которых произошла в автоматическом режиме. Если сумма штрафов возрастет, дело будет направляться на исполнение в тот регион, где проживает водитель. Например, на исполнении в 2017 году в Службе находилось порядка 34 миллионов штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Из них более 80 процентов - штрафы до 3 тысяч рублей. Их взыскание будут осуществлять должностные лица Cлужбы, но не приставы.

В чем разница?

Дмитрий Аристов: Они не будут иметь процессуальных полномочий, например, ограничить выезд за границу. Такие специалисты выполняют чисто техническую работу.

Многие водители жалуются, что уведомления не приходят, а деньги списывают.

Дмитрий Аристов: Скажу банальность: штрафы ГИБДД - всегда штрафы водителя. Как водитель, любой гражданин обязан соблюдать Правила дорожного движения. Но всякое бывает, ошибся, не разобрался в разметке или превысил скорость, так заведи привычку проверять наличие штрафов на сайте ГИБДД. Я сам регулярно это делаю. Можно также установить приложение ФССП России, тогда будет поступать информация о любом производстве, которое ведется в Службе в отношении гражданина.

Мне кажется, что когда люди говорят, мол, не знали, они не хотят знать и делают все, чтобы не знать. Мы живем в информационном мире, оставаться в неведении по поводу своих долгов очень сложно. Но это, конечно, не значит, что государственные ведомства должны действовать незаконно, взваливать все на гражданина. Мы сейчас стремимся к стопроцентному уведомлению граждан. Однако это должно быть взаимное движение. Надо изменить ментальность: это не мы взыскиваем с кого-то, это человек должен расплатиться по долгам, у него есть определенные обязательства. А долги надо отдавать. Если же не согласен с долгом, есть правовые процедуры - оспаривай в суде. Если трудная ситуация, тоже есть разные возможности: обратись в суд с просьбой об отсрочке или рассрочке. Все можно и нужно решать цивилизованно.

Идея обязать работодателей проверять людей на долги обречена на резонанс, и первое возражение легко предвидеть: зачем вы хотите заставить кого-то делать вашу работу? У вас ведь масса возможностей.

Дмитрий Аристов: Главное при взыскании долга - получить информацию о месте работы должника своевременно. Да, нам сегодня предоставляют эти данные Пенсионный фонд и Налоговая служба. Иногда, когда мы находим место работы должника, он там уже не работает.

Так долго ищете?

Дмитрий Аристов: Некоторые подолгу на одном месте не задерживаются. Наглядный пример вы сами только что видели на приеме: у посетительницы бывший муж сменил уже третье место работы за последние месяцы. Не успевает исполнительный лист дойти до бухгалтерии организации, а мужчина - должник по алиментам - там уже не работает.

Как вы можете обязать кадровиков из государственных структур - циркуляром? Или все-таки нужен закон?

Дмитрий Аристов: Безусловно, нужен закон.

Проект уже готов?

Дмитрий Аристов: Пока прорабатываем на экспертном уровне. В перспективе хотели бы распространить такое требование на всех работодателей, но начать и отработать систему сначала предполагаем все-таки в государственных структурах. Сама проверка - это вопрос 15-20 секунд: необходимо зайти в банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов и ввести данные человека. Многие работодатели уже проводят такие проверки, мы хотим, чтобы они информировали нас, что должник трудоустраивается в организацию.

Кто-то не получит работу из-за того, что числится в должниках, и как будет расплачиваться?

Дмитрий Аристов: В законе нет такого основания в отказе в приеме на работу, как наличие долгов. Если человека не примут из-за долга, это будет незаконно. Мы не предлагаем вводить такие ограничения для должников, речь только об информировании. Что же касается проверок, то многие работодатели и из государственных структур, и из серьезных компаний уже нередко проверяют кандидатов. Из 80 миллионов обращений за год к банку данных исполнительных производств немалую долю составили именно проверки работодателей. Мы ничего нового не изобретаем, просто хотим из права сделать обязанность.

Люди часто жалуются: информация в банке исполнительных производств есть, но связаться с конкретным судебным приставом и выяснить дополнительные детали невероятно сложно. Нельзя ли как-то упростить обратную связь?

Дмитрий Аристов: С 1 января 2019 года мы полностью меняем схему приема граждан. Разработана новая методика. В каждом отделе принимать граждан будут дежурные судебные приставы, готовые предоставить справочную информацию по любому делу.

Считаете, к дежурным попасть будет легче, чем к недежурным?

Дмитрий Аристов: Дежурные судебные приставы будут принимать граждан каждый день, тогда как у обычного судебного пристава есть определенное приемное время, не каждый день. Понятно, почему порой тяжело связаться с судебным приставом: нагрузка постоянно растет, одному человеку подчас приходится вести несколько тысяч исполнительных производств. Между тем информационные справки по делу - ограничен ли выезд за границу, предприняты ли какие-то другие шаги - может дать и дежурный пристав.

Поэтому мы разделим прием на два потока обращений. Первый: граждане, которым надо что-то узнать. Они придут в порядке живой очереди к дежурному судебному приставу. Численность дежурных групп будет рассчитана так, чтобы очередей не возникало. Если же надо решить процессуальный вопрос, например подать заявление об ограничении должнику выезда за границу, то по записи надо будет прийти к судебному приставу-исполнителю, ведущему дело.

То есть он большую часть будет находиться вне зоны доступа граждан?

Дмитрий Аристов: Не так: доступ к нему граждан упростится. Записаться на прием можно будет и по телефону, и у дежурного судебного пристава, и через интернет. Не надо будет, как сейчас, сидеть в порядке живой очереди к своему судебному приставу с вопросом на пять минут и ждать, пока выйдет оттуда должник и взыскатель с вопросом на полтора-два часа.

Когда заработают личные кабинеты на сайте ведомства?

Дмитрий Аристов: Сейчас они работают в тестовом режиме. Будем стараться, чтобы с 1 января 2020 года система заработала в полную силу, и это, конечно, будет гигантский прорыв. Сейчас в Госдуме готовится к первому чтению законопроект, который позволит обмениваться в электронной форме юридически значимыми документами.

За образ и подобие мы берем функционирующий кабинет налогоплательщика, однако в нашем кабинете будет больше именно юридических документов: все постановления и принятые решения. Если человек зашел и прочитал, это будет зафиксировано как факт уведомления. При этом кабинеты сделают более прозрачной и работу пристава: взыскатель будет видеть, что сделано судебным приставом, а что - нет. Если кабинет будет пуст, это повод бить тревогу, жаловаться. Кабинет сделает пристава фактически подотчетным гражданину по конкретному делу.

Разъяснения от первого лица

Три урока от главного пристава

Районный отдел судебных приставов в городе Малоярославец Калужской области расположен в одном здании с ЗАГСом. Поэтому по понедельникам приставы и должники буквально проходят по лепесткам роз - по следам прогремевших свадеб. Но вскоре следы праздника, естественно, исчезают. Будни есть будни.

10.00. У главного судебного пристава России первый посетитель. Дал в долг несколько миллионов рублей хорошей знакомой. А хорошая знакомая, судя по всему, оказалась нехорошим человеком. Денег не отдает, счетов в банках не открывает, формально ничего не имеет. Разве что за ней числится машина "Ока" 1996 года, кажется, ржавеет где-то в гараже. Можно объявить в розыск, но это несерьезно.

Что делать?

Выясняется, у должницы есть еще доля в доме и земельном участке. Но это ее единственное жилье, по закону забрать нельзя. А вот с землей, как выяснилось, есть варианты.

- На участки ограничение не распространяется, - говорит Дмитрий Аристов. - Дом, конечно, привязан к земельному участку. Но если участок большой, можно в судебном порядке выделить долю должницы.

Если удастся нарезать такую часть, на которой нет дома (а участок достаточно большой, и свободное местечко там должно найтись), то долю можно продать. Или, что вероятнее, как только поставят на родном огороде забор, родственники должницы, живущие там, найдут способы убедить ее платить по долгам.

11.00. Очередной посетитель рассказывает свою историю: служили два товарища, а потом один дал другому в долг крупную сумму на квартиру сыну. Квартира у сына есть, а денег у его отца, чтобы вернуть долг, нет. Когда не пьет, подрабатывает таксистом, а в беседах разводит руками: мол, что с меня взять, такой уж я пропащий человек.

- Арестовать квартиру сына мы не можем, в долг брал его отец, формально сын никакого долга не имеет, - говорит главный судебный пристав.

Да, сын за отца у нас не отвечает еще с давних времен. Хотя в этом случае мог бы и ответить, если честно. Но нет так нет. А вот бывшей жене должника можно задать некоторые правовые вопросы.

- Когда должник развелся, он отдал жене все, - говорит главный пристав, проверяя документы. - Но имущество считается совместно нажитым, половина по закону принадлежит бывшему мужу, правомерно ли он отказался от своей доли, имея долги?

Тут же он дает указание подчиненным проверить историю имущества должника за весь срок учета, когда что отчуждалось. И если есть основания, надо обращаться в суд с требованием признать необоснованным отказ. Такая судебная практика есть. Кстати, недавно Верховный суд России признал, что муж не вправе переписать все имущество на жену (хоть бывшую, хоть настоящую), если у него есть долги.

12.00. Прием заканчивается, под занавес еще одна печальная история: женщина не может вселиться в квартиру, часть которой ей досталась от умершего мужа. Брат мужа не пускает сноху домой.

Судебные приставы установили срок на добровольное исполнение решения суда, срок истекает в ближайшие дни.

- Если он не откроет двери, будем производить принудительное вселение, - говорит Дмитрий Аристов.

Он дает указание привлечь должника к административной ответственности за неисполнение решения суда.

- Вызовите, а если не придет, доставьте, - дает команду подчиненным главный судебный пристав. - Рекомендуйте добровольно отдать ключи.

Если он не согласится, приставы все равно войдут. Откроют дверь, поменяют замки, отдадут ключи всем хозяевам. Но закончится ли история? Подобные дела всегда конфликт, у каждой стороны своя правда.

- Но есть судебное решение, и его надо уважать, - говорит главный судебный пристав. - Поэтому стороны должны договариваться, иного выхода нет. Закрывать двери бесполезно, у нас достаточно полномочий, чтобы исполнить подобное решение суда. Но все-таки надо искать цивилизованные и менее грубые способы решения семейных конфликтов.

В районном отделе судебных приставов в Малоярославце служба в день приезда главного пристава шла в обычном режиме. Должники и взыскатели заходили-выходили, решали свои вопросы. Отдел в городе небольшой, около двадцати человек. Служба иногда начинается в пять-шесть утра: надо обойти должников, в иное время застать их трудно. Работа сложная, не женская, но выполняют ее в основном очаровательные женщины, так получается. Они заслуживают добрых слов и, возможно, чуточку больших окладов.

Инициатива

Штрафы и долги

1. Обязать работодателей из государственных организаций проверять претендентов на службу по базе должников.

2. Мелкие штрафы ГАИ взыскивать по ускоренной процедуре в электронной форме.

3. Ввести специальных дежурных приставов для приема и информирования граждан в любые дни.

4. Открытость, подотчетность, доступность Службы для граждан, в том числе с помощью личных кабинетов.

5. Арестованное имущество должников продавать на электронных аукционах.