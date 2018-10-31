Механизм досудебной блокировки необходимо распространить на интернет-ресурсы финансовых мошенников, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Мошенники проявляют чудеса изобретательности, придумывая все новые и новые способы "сравнительно честного отъема" денег у населения. Помимо организаторов пирамид, вовлекающих в свой бизнес десятки и сотни тысяч людей, за деньгами россиян охотятся компании, которые предоставляют псевдофинансовые услуги, либо работают без лицензии, что тоже запрещено законом, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на "круглом столе" "Защита от мошенников: повышение финансовой грамотности".

По данным FinCERT (структура ЦБ, отвечающая за кибербезопасность), за последние несколько лет число интернет-ресурсов, которые используются для мошенничества на финансовом рынке, заметно выросло. Некоторые сайты работают в России из-за рубежа. "Если у нас нет способа прекратить распространение информации об их услугах (например, в ситуациях, когда речь идет о ресурсах, расположенных за пределами российских доменных зон .рф и .ru), мы обращаемся к нашим зарубежным коллегам, - отметил Валерий Лях. - За последний год Банк России направил 13 обращений к иностранным регуляторам. Благодаря этому распространение информации некоторыми псевдо-форекс-компаниями в нашей стране удалось остановить".

Впрочем, основным инструментом мошенников остается так называемая социальная инженерия, когда в процессе личного общения клиенту сулят золотые горы. Среди 134 финансовых пирамид, которые были выявлены с начала года, только 17 имели признаки чистых интернет-проектов, работали фактически только в Сети и не имели реальных представительств, сообщил Валерий Лях.

Клиенты "Кэшбери" потеряли от 1 до 3 миллиардов рублей. В группах, связанных с организацией, состоят несколько сотен тысяч человек

Одной из крупнейших пирамид в ЦБ считают "Кэшбери": в группах, так или иначе связанных с деятельностью организации, состоят несколько сотен тысяч человек, экспертные оценки ущерба составляют от 1 до 3 миллиардов рублей, рассказал Валерий Лях. В конце сентября Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о "Кэшбери". "По нашей информации, на 12 ноября в суде Ростова-на-Дону назначено рассмотрение по существу иска прокуратуры о блокировке информации, которая распространяется через сайт организации", - сказал Лях, отвечая на вопрос, что мешает заблокировать сайт "Кэшбери".

Год назад в каждом главном управлении ЦБ по стране был организован отдел для выявления мошенников и сбора информации о них, после чего она направляется правоохранителям. В ближайшее время Банк России откроет в Хабаровске центр (хаб) по выявлению финансовых пирамид не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Ежегодный ущерб от действий финансовых мошенников в России составляет около полутриллиона рублей, а жертвами незаконных схем каждый день становятся 27 россиян, считает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.