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31.10.2018 20:08
Рубрика: Экономика

Автобусы с оленем держат марку

Широкая линейка пассажирской техники повышает эффективность перевозок
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск №7708 (245)
На только что прошедшем в Москве международном автобусном салоне Busworld Russia 2018 снискали лавры сразу две модели от "Группы ГАЗ": цельнометаллический фургон ГАЗель NEXT 4,6 и городской автобус Вектор NEXT "Доступная среда". Они стали победителями ежегодного конкурса "Коммерческий автомобиль года в России" в своих номинациях. А сама компания получила отраслевую премию в номинации "За успехи в освоении рынка".
Электробус питается от станции ультрабыстрой зарядки в районе метро "ВДНХ". Фото: Александр Трохачев Электробус питается от станции ультрабыстрой зарядки в районе метро "ВДНХ". Фото: Александр Трохачев
Электробус питается от станции ультрабыстрой зарядки в районе метро "ВДНХ". Фото: Александр Трохачев

Надо сказать, что и экспозиция "Группы ГАЗ" на автобусном салоне была одной из самых представительных и ярких - как по цвету кузовов, так и по разнообразию экземпляров. Компанию Вектору составили электробус с ультрабыстрой зарядкой, междугородний Cruise 2.0, микроавтобусы ГАЗель NEXT 4,6 и ГАЗель NEXT Citiline, ЛиАЗ-6213 особо большой вместимости (200 человек), работающий на метане, и даже беспилотник ГАЗель NEXT. Конечно, это далеко не вся автобусная продукция компании: моделей в производстве, не считая микроавтобусов, больше 20, а число модификаций давно перевалило за сотню. Для экспозиции на Busworld Russia 2018 были отобраны варианты для перевозок разных категорий.

"Мы стремились показать возможности "Группы ГАЗ" по формированию транспортных решений для разных населенных пунктов - мегаполисов, небольших городов, поселков - на основе унифицированных моделей. Цель - обеспечить оптимальные условия перевозок для пассажиров при эффективных тратах муниципальных бюджетов или частных компаний на эксплуатацию и содержание парка", - рассказал "РГ" директор по развитию корпоративных продаж "Группы ГАЗ" Николай Одинцов.

То есть в крупном городе придется кстати автобус на 200 человек. Есть варианты на 120, на 80, 60, 40 и на 20 человек. Вместе с ГАЗелями NEXT как раз получается линейка, которая позволяет эффективно перевозить людей в каждом конкретном случае. Потому что нет смысла 200 человек перевозить десятью микроавтобусами, равно как и ставить большую машину на маршрут, которым пользуются в определенный временной интервал 15-20 пассажиров. Такая широкая линейка и позволяет подразделению "Группы ГАЗ" - компании "Русские автобусы" - долгое время оставаться в лидерах рынка России и СНГ.

Фото: depositphotos.com
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Казалось бы, что общего у всех этих транспортных средств? Выпускаются на четырех заводах группы; есть машины на дизеле, на бензине, на сжатом и сжиженном газе, на электротяге. У них разная вместимость и разное предназначение. Но все они объединены одной стратегией. И главный пункт в ней - это пассажир. Пассажиру должно быть тепло, безопасно, уютно в любой машине, он должен быть извещен о направлении движения, очередной остановке.

На второй строчке - комфорт водителя. Третий фактор - это симбиоз экологии и экономики. Вне зависимости от вида топлива машина должна производить как можно меньше вредных выбросов и не быть "прожорливой", экономить средства владельца в процессе эксплуатации и обслуживания. Сочетать все эти факторы удается благодаря выполнению стандартов производства, которые одинаковы для всех предприятий "Группы ГАЗ". Это и дает право всей линейке автобусов от ГАЗели Next на 16 мест до ЛиАЗа-6213 особо большой вместимости гордо носить оленя на шильдике. Кстати, с недавних пор знаменитая ГАЗовская эмблема ставится на все автобусы группы. А это обязывает держать марку.

В России нет такого региона, где бы не бегала техника от "Группы ГАЗ". По городским машинам доля компании на внутреннем рынке около 60 процентов. Примерно 10 процентов продаж приходится на газовые модели. В конце прошлого и начале нынешнего года рынок газовых автобусов подстегнул чемпионат мира по футболу: регионы, принимающие матчи, получали федеральные субсидии под закупку таких машин.

С 2021 года Москва будет закупать для пассажирских перевозок исключительно электротранспорт

По словам Николая Одинцова, несмотря на всю перспективность техники на метане, рост сегмента ограничивается двумя факторами. Это заправочная инфраструктура: где нет АКГНС, никто не купит газовый автобус. И второе: автобусы на компримированном (сжатом) природном газе, какую бы экономию ни приносили владельцу в перспективе, изначально стоят дороже, чем дизельные. Поэтому драйвером роста здесь может быть дальнейшее выделение целевых субсидий на их закупку.

Как заявил недавно заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, с 2021 года город будет закупать для общественного транспорта исключительно электрический транспорт - примерно по 300 в год. Это открывает для российского автопрома новые перспективы. Электробусы ГАЗ уже бегают по Москве. По словам Николая Одинцова, до конца 2018-го холдинг поставит столице 50 электробусов, и еще 50 в течение первого квартала 2019 года.

Фото: depositphotos.com
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Тестируются электрические автобусы и в других крупных городах. Основная сложность во внедрении электробусов - необходимость создания надежной энергоинфраструктуры, позволяющей питать технику в парке и на линии. Ведь обычная розетка на 220 вольт здесь не годится. И унифицированной машины "на все случаи жизни" здесь быть не может: в зависимости от условий маршрута будет отличаться количество и емкость аккумуляторных батарей, принципы их зарядки: медленная, быстрая, ультрабыстрая. Поэтому сначала регионы должны определиться с конкретными маршрутами и количеством пассажиропотока на них.

В сентябре этого года на международной выставке коммерческого транспорта "IAA-2018" в Ганновере "Группа ГАЗ" представила помимо всего прочего автобусы для экспортных рынков, в том числе и Вектор NEXT с двигателем экологического стандарта Евро-6 для Европы. "Экспортная стратегия утверждена президентом "Группы ГАЗ" Вадимом Сорокиным и входит в ТОП-3 приоритетов холдинга, - подчеркнул Николай Одинцов, - мы постепенно прирастаем и в физических объемах экспорта, и в странах поставок, которых уже больше 50. В числе основных покупателей - страны СНГ, Сербия, Турция, Вьетнам, Монголия и т.д. Расширяется и линейка: например, для клиентов из Юго-Восточной Азии выпускается техника с правым рулем".

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