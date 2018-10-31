Две трети новой военной техники Германии признали непригодными

Две трети военной техники, поступившей в вооруженные силы Германии в 2017 году, непригодны для использования. Об этом, как сообщает газета Stuttgarter Nachrichten, заявил статс-секретарь министерства обороны ФРГ Петер Таубер.

По его словам, в минувшем году войска получили около сотни боевых машин, из которых готовыми для полноценной эксплуатации оказались только 38. Наибольшую тревогу у немецких военных вызывает боевая машина пехоты "Пума". Из 71 единицы полностью пригодными названы только 27 машин. Бундесвер получил четыре истребителя "Еврофайтер", из которых боеспособен лишь один. Немногим лучше обстановка с военно-транспортными самолетами Airbus A400M. Из 8 единиц к полноценным действиям готовы 4.

Таубер заявил, что военное руководство намерено добиваться от промышленников повышения качества поставляемой техники с тем, чтобы довести число полностью исправных экземпляров хотя бы до 70 процентов.