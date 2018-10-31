Рафаэль Надаль снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во Франции и потеряет лидерство в мировом рейтинге. Его место займет Новак Джокович.

В текущем рейтинге Надаль опережал Джоковича на 215 очков. В прошлом году испанец добрался в Париже до четвертьфинала. Не сумев повторить тот результат, он потерял 180 баллов. В то же время Новак уже заработал 90 очков, пробившись в третий круг. В нем серб встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Джокович впервые за два года возглавит рейтинг ATP. Его возвращение в тур в этом году получилось триумфальным. Новак выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США. Взяв трофей в Цинциннати, он стал первым теннисистом в истории, победившим во всех девяти существовавших в какой-либо момент турниров серии "Мастерс".

- Моя цель в следующем году - выиграть все четыре "Шлема", - отметил Джокович. - Уверен, у меня есть неплохие шансы.