Екатеринбургский "Автомобилист" продолжает штамповать победы в регулярном чемпионате КХЛ. Очередной жертвой единоличного лидера сезона стал финский "Йокерит".

Команда из Хельсинки первой открыла счет - на 9-й минуте отличился Анттила. Но уральцы, игравшие на своей площадке, довольно быстро ситуацию выравняли. Ответный гол на счету Крикунова. Ну а победу "Автомобилисту" принесли легионеры. Во втором периоде по очереди забили Доус и Секстон, после чего уральцам оставалось только довести дело до победы, что они с успехом и проделали - 3:1. Для "Авто" это уже 23-й успех в 24 стартовых матчах сезона. Команда Андрея Мартемьянова уверенно лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.

Также 31 октября домашнюю победу праздновал магнитогорский "Металлург". "Сталевары" принимали "Сочи" и завершили матч со счетом 4:1 в свою пользу. Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин отметился двумя голевыми передачами.