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31.10.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о пользе ноябрьских праздников

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Следующая рабочая неделя будет короткой, потому что предстоящие выходные для россиян продлятся три дня - с субботы по понедельник. Это связано с тем, что на воскресенье выпадает День народного единства - 4 ноября, который по Трудовому кодексу должен быть днем отдыха. А выходной день воскресенье в связи с этим переносится на понедельник.

Фото: depositphotos.com
Правительство утвердило перенос праздников в 2019 году

Эта комбинация была определена специальным постановлением правительства о переносе выходных и праздничных дней на 2018 год о приближении длинных выходных, напомнил Роструд.

Как рассказал "РГ"доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов, дополнительный выходной в ноябре полезен для россиян.

"Ноябрьские праздники совпадают с климатическим межсезонным переходным периодом", - поясняет эксперт. Организм человека в целом и его иммунная система должны адаптироваться к новым погодным условиям. У больных с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, опорно-двигательного аппарата в переходный период могут наблюдаться обострения, продолжает он. И длительные ноябрьские праздники позволяют подготовиться к переменам климата и привести себя в порядок.

Мехман Мамедов рекомендует отдохнуть в эти дни от умственной и физической нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, заняться спортом, встретиться с близкими, ведь это создает благоприятный фон для организма. "Главное соблюдать во всем баланс", - подчеркнул эксперт.

Экономика Работа Охрана труда Празднование Дня народного единства
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