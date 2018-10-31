Федор Конюхов облетит Землю на электрическом самолете

Знаменитый Федор Конюхов готовится к фантастическому полету: 35 тысяч км на энергии Солнца.

Конюхов сейчас оттачивает летное мастерство. Полет намечен на 2020 год. Маршрут: Австралия - Новая Зеландия - Чили - Аргентина - Бразилия - ЮАР - Австралия. При средней скорости в 220 км/ч облететь Землю на "солнечном самолете" он планирует за 150 часов.

Кому и зачем это надо?

На солнечном самолете

Если вы вдруг решили пойти в пилоты, то ничего невозможного. Нужно пройти врачебно-летную комиссию. Не бойтесь, в пилоты-любители берут и студентов-очкариков, и пенсионеров с не очень запущенным набором артритов-подагр. Надо найти немного времени (месяца достаточно) и много денег.

В Белоруссии, где сейчас учится летному мастерству наш Федор Конюхов, требования такие: образование - не ниже среднего; возраст - от 17 лет до бесконечности. Чтобы стать пилотом легкого самолета Diamond, достаточно 16 часов наземной подготовки и 39 часов полетов. Сдаешь экзамен - получаешь удостоверение пилота-любителя. По деньгам - зависит от программы обучения (очно или заочно, в группе или индивидуально): от 4000 до 17 500 евро.

Это лишь вопрос мотивации и финансов, то есть все возможно.

А теперь - о невозможном. Представьте на минуту: вы один в кабине самолета. Совсем-совсем один. Нельзя встать, размять ноги, зайти на кухню или, пардон, сходить в туалет. Просто потому, что нет ни кухни, ни туалета. Все время полусидишь-полулежишь в кресле. И ты один в небе на огромной высоте: от 11 000 до 17 000 метров. Там даже птицы и облака не летают.

Над головой - Солнце или звезды. А внизу, под крылом, океан. Бескрайний, страшный...

И лететь надо от 5 до 6 суток (зависит от ветра). Когда пилот проваливается в тревожный сон, включается автопилот.

Могут возразить: люди в одиночку не раз пересекали океаны на лодках и на воздушных шарах.

Все так. Но и лодка, и исправный воздушный шар могут плыть/лететь, просто покачиваться на волнах или парить. Самолет - другая история. Если он не летит, то падает. А спать пилот все-таки должен.

...В Сколково, где журналистам представили проект "солнечного самолета" для кругосветки, я засыпал организаторов вопросами. Вскоре ответы закончились. Решили проблему так: на все тупиковые вопросы правильный ответ - в кабине сам Федор Конюхов, а он все сможет. Даже то, что невозможно.

Без грамма топлива

К славе отца Федора (он еще и священник) беспосадочный кругосветный полет, вероятно, что-то добавит. Но не слишком много. У него уже десятки рекордов, большая часть из которых характеризуется эпитетами "немыслимый" и "фантастический".

К тому же ниша рекордов в области кругосветных полетов на самолетах более-менее заполнена. Без посадки вокруг планеты стали летать с 1949 года: это были стратегические бомбардировщики, которые пополняли баки керосином с самолетов-танкеров по маршруту. Начиная с 1980-х люди научились летать вокруг земного шара без дозаправки. Так, в 1986 году Дик Рутан и Джина Игер на самолете Rutan Model 76 Voyager за 9 суток совершили кругосветку.

Были и другие. Объединяло их одно: топливо в баки их самолетов все-таки надо было заливать.

Сейчас мы стоим на пороге бестопливных полетов. Если упростить, то на самолет ставят электродвигатели, а в крыльях размещают солнечные батареи. Солнце заряжает аккумуляторы, электродвижок крутит классический пропеллер, самолет летит.

Ясным днем такая конструкция, понятное дело, работать будет. Что делать в облаках, ночью? Ответ очевиден: заряжать батареи не только прямым солнечным светом, но и отраженным. И расходовать энергию очень экономно: лететь, когда это возможно, с выключенным двигателем. Проще говоря, планировать.

Представили?

Вот именно такова концепция "Альбатроса" - самолета, на котором Конюхов облетит планету в 2020-м. По сути это планер с электромотором и высокоэффективными солнечными панелями в крыльях. Для проекта "Альбатрос" научно-технический центр при МФТИ им. Иоффе разработал технологию гибких гетеропереходных солнечных ячеек с КПД более 22%. Они способны улавливать рассеянный солнечный свет.

"Солнечные самолеты" в мире уже летают. Попытки облететь на них Землю завершаются по-разному. Если планировать полет с посадками и с заменой на земле "вскипевших" батарей, то кругосветки реальны.

Возможно, что и до 2020 года кто-то отважится на подобный эксперимент. Но миссия нашего "Альбатроса" - не опередить конкурентов. И даже не столько установить новый рекорд (хотя и рекорды лишними не бывают). Важнее другое: если все у нас получится, то мы окажемся среди лидеров в области солнечных панелей и батарей, гибридных силовых установок на основе суперконденсаторов и т.д. А это прибыльная ниша науки и техники.

Попробуйте прожить без смартфона, планшета, навигатора, фотоаппарата и прочих благ цивилизации. Более того, без "батареек" не может воевать армия, не летают спутники, не ездят машины.

Вся нынешняя цивилизация - это ведь общество потребления батареек и аккумуляторов. И тот, у кого будут самые лучшие, - на белом коне.

Федор, давай!

Почему вылет в кругосветный полет планируется из Австралии? Нет бы лететь прямо из России.

Причин несколько. В России и далее по маршруту довольно непросто собрать разрешения на пролет инновационного самолета, особенно на такой высоте и с такой скоростью. Как выразился один из авторов проекта, "если вы начнете оформлять необходимые документы на нашей широте, то выполнять полет будете в следующей жизни - одной вам не хватит".

- Если исходить из метеорологии, то вообще лучше всего стартовать в Сахаре, - эмоционально реагирует Федор Конюхов. - Мы проводили переговоры с Афганистаном, Пакистаном, Китаем... Сложно там получать разрешения.

А еще в Южном полушарии менее интенсивное воздушное движение. Да и места знакомые: там Федор летал на воздушном шаре. Ну и еще одна причина. Для Федора Конюхова сугубо личная.

- Там меня хорошо знают, - отмечает Федор Филиппович. - Когда летишь над Аргентиной, Чили, Бразилией, ЮАР, Австралией и Новой Зеландией, то радиоэфир наполнен позитивом. Никаких ограничений, запретных зон. Напротив, диспетчеры выходят на связь и радостно кричат: "Федор, вот как идешь, так и иди. Давай к нам!"

- Понимаете, они настоящие романтики, - заключает путешественник. - Да, собственно, как и я...

Кстати

Пока рекорд в кругосветных перелетах на энергии Солнца принадлежит Андре Боршбергу и Бертрану Пиккару: в 2016-м они совершили кругосветный полет на "солнечном самолете" Solar Impulse2. Землю облетели за 18 месяцев, совершив 19 посадок. 4 электродвигателя способны разогнать этот самолет до 140 км/ч. Но реально скорость днем - 90 км/ч, ночью - 60 км/ч.

Инфографика "РГ": Александр Чистов / Игорь Елков

Конкретно

"Альбатрос" пока существует в форме эскизов. В качестве его прототипа используется немецкий самолет Stemme S12.

Сейчас Конюхов учится летать на легком одномоторном самолете Diamond (Австрия). Затем ему предстоит освоить пилотирование планера. ТТХ Diamond DA 40NG: размах крыла - 8,34 м, длина - 8,06 м, скорость - 285 км/ч, потолок - 5000 м, вес пустого - 880 кг, максимальный взлетный - 1280 кг.

"Штюмме" легче "Диамонда": это двухместный однодвигательный самолет. Пилоты сидят рядом. ТТХ: длина - 8,4 м, размах крыла - 25 метров. Пустой весит 690 кг, взлетный вес - 900 кг, макс. скорость - 260 км/ч. Потолок - 9000 м.

Хотя на нем и отрабатывают технологии "солнечного самолета", но в базовой комплектации "Штюмме" оснащен обычным бензиновым двигателем Rotax мощностью 115 л.с. Топливный бак в крыле - 120 литров, что позволяет пролететь до 1400 км.

Испытания проходят на аэродроме Северка (Московская область), в дальнейшем планируются перелеты из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Приэльбрусья, Ставропольского края.

"Штюмме" - не только летающая лаборатория, на этом же самолете вскоре будет оттачивать летное мастерство и Федор Конюхов.

"Альбатрос" - это, по сути, увеличенная в размерах версия "Штюмме". Он будет оснащен тремя электрическими двигателями.

Организаторы рассчитывают, что кругосветный полет на "Альбатросе" пройдет на высоте от 10 до 12 тысяч метров со средней скоростью 210-220 км/ч. Сам Конюхов настроен на более экстремальные параметры: намерен подниматься на 17 000 м и, используя порывы ветра, разгоняться до 500 км/ч. На большой высоте ему комфортнее: "Там такое умиротворение!"

У более высотного полета есть не только эмоциональный, но практический аспект: после выключения двигателя самолет сможет планировать на сотни километров, экономя заряд аккумуляторов. Бояться повышенной радиации (чем выше вы летите, тем больше доза) Федор Филиппович отказывается наотрез. Отшучивается: "Да что эта радиация в моем-то возрасте?"

Организаторы проекта намерены убедить пилота-экстремала подниматься не выше 12 000 метров.

Федор Конюхов прошел врачебно-летную комиссию в Москве. Доктора дали "добро", отметив, что его организм как у 48-летнего. Отличный показатель для человека, который родился 12 декабря 1951 года.

За питание отвечает его сын Оскар Конюхов. Сам Федор готов лететь на одном чае и кофе, но сын и специалисты против. "Обычно рацион рассчитан на 6000 калорий в сутки, - говорит Оскар. - Но из-за меньших энергозатрат в полете решено снизить число калорий до 3000. Рассматриваем новозеландское сублимированное питание: заливаешь кипятком - и готово".

5-6 суток в кресле грозят проблемами нарушения кровообращения. Это опасно. Предшественники Конюхова по кругосветным перелетам в тесной кабине занимались йогой. Но, как говорит Конюхов, он православный человек и йогу не практикует. Как будет решена проблема - неизвестно.

Средства спасения: 80% трассы пройдет над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Кабина "Альбатроса" в случае ЧП станет спасательной капсулой. То есть весь самолет опустится в океан под куполом.

"А прыгать с парашютом в океан нежелательно, - считает Конюхов. - Когда я летел на воздушном шаре, то в гондоле был парашют, но он больше для страховых компаний и для организаторов. Сама гондола непотопляемая".

На нынешнем "Штюмме" у пилотов - обычные парашюты.

Сопровождать Федора Конюхова в кругосветке будут частично, на некоторых участках маршрута. Проблема техническая: в мире нет другого самолета, который может лететь на такой высоте со столь малой скоростью.

Полученные в результате разработки "Альбатроса" технологии планируют применять в автономной авиации и робототехнике. Возможно создание автономных летательных аппаратов под названием "атмосферные спутники". Будут применяться для связи, высококачественной фотосъемки, мониторинга лесов и трубопроводов.

Даже при благоприятном стечении обстоятельств "солнечные самолеты" в ближайшие годы не вытеснят традиционные, летающие на бензине и керосине. Так что мир еще долго не избавится от потребности в углеводородах. Но для самолетов с электродвигателями есть отличная ниша: они смогут летать с аэродромов, находящихся в городской черте. Эти самолеты почти бесшумны.