Федор Конюхов облетит Землю на электрическом самолете

Новости

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 22:22
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 22:04
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана 21:57
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 21:54
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 21:45
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 21:36
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 21:29
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 21:17
Под Москвой загорелся Гжельский завод 21:06
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 21:45
Рубрика: Общество

Полный бак Солнца

Федор Конюхов облетит Землю на электрическом самолете
Текст: Игорь Елков
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Неделя №7709 (246)
Знаменитый Федор Конюхов готовится к фантастическому полету: 35 тысяч км на энергии Солнца.

Конюхов сейчас оттачивает летное мастерство. Полет намечен на 2020 год. Маршрут: Австралия - Новая Зеландия - Чили - Аргентина - Бразилия - ЮАР - Австралия. При средней скорости в 220 км/ч облететь Землю на "солнечном самолете" он планирует за 150 часов.

Кому и зачем это надо?

На солнечном самолете

Если вы вдруг решили пойти в пилоты, то ничего невозможного. Нужно пройти врачебно-летную комиссию. Не бойтесь, в пилоты-любители берут и студентов-очкариков, и пенсионеров с не очень запущенным набором артритов-подагр. Надо найти немного времени (месяца достаточно) и много денег.

В Белоруссии, где сейчас учится летному мастерству наш Федор Конюхов, требования такие: образование - не ниже среднего; возраст - от 17 лет до бесконечности. Чтобы стать пилотом легкого самолета Diamond, достаточно 16 часов наземной подготовки и 39 часов полетов. Сдаешь экзамен - получаешь удостоверение пилота-любителя. По деньгам - зависит от программы обучения (очно или заочно, в группе или индивидуально): от 4000 до 17 500 евро.

Это лишь вопрос мотивации и финансов, то есть все возможно.

Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные места для поездок на ноябрьские праздники

А теперь - о невозможном. Представьте на минуту: вы один в кабине самолета. Совсем-совсем один. Нельзя встать, размять ноги, зайти на кухню или, пардон, сходить в туалет. Просто потому, что нет ни кухни, ни туалета. Все время полусидишь-полулежишь в кресле. И ты один в небе на огромной высоте: от 11 000 до 17 000 метров. Там даже птицы и облака не летают.

Над головой - Солнце или звезды. А внизу, под крылом, океан. Бескрайний, страшный...

И лететь надо от 5 до 6 суток (зависит от ветра). Когда пилот проваливается в тревожный сон, включается автопилот.

Могут возразить: люди в одиночку не раз пересекали океаны на лодках и на воздушных шарах.

Все так. Но и лодка, и исправный воздушный шар могут плыть/лететь, просто покачиваться на волнах или парить. Самолет - другая история. Если он не летит, то падает. А спать пилот все-таки должен.

...В Сколково, где журналистам представили проект "солнечного самолета" для кругосветки, я засыпал организаторов вопросами. Вскоре ответы закончились. Решили проблему так: на все тупиковые вопросы правильный ответ - в кабине сам Федор Конюхов, а он все сможет. Даже то, что невозможно.

Без грамма топлива

К славе отца Федора (он еще и священник) беспосадочный кругосветный полет, вероятно, что-то добавит. Но не слишком много. У него уже десятки рекордов, большая часть из которых характеризуется эпитетами "немыслимый" и "фантастический".

К тому же ниша рекордов в области кругосветных полетов на самолетах более-менее заполнена. Без посадки вокруг планеты стали летать с 1949 года: это были стратегические бомбардировщики, которые пополняли баки керосином с самолетов-танкеров по маршруту. Начиная с 1980-х люди научились летать вокруг земного шара без дозаправки. Так, в 1986 году Дик Рутан и Джина Игер на самолете Rutan Model 76 Voyager за 9 суток совершили кругосветку.

Были и другие. Объединяло их одно: топливо в баки их самолетов все-таки надо было заливать.

Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
Названы топ-10 мест для соло-путешествий

Сейчас мы стоим на пороге бестопливных полетов. Если упростить, то на самолет ставят электродвигатели, а в крыльях размещают солнечные батареи. Солнце заряжает аккумуляторы, электродвижок крутит классический пропеллер, самолет летит.

Ясным днем такая конструкция, понятное дело, работать будет. Что делать в облаках, ночью? Ответ очевиден: заряжать батареи не только прямым солнечным светом, но и отраженным. И расходовать энергию очень экономно: лететь, когда это возможно, с выключенным двигателем. Проще говоря, планировать.

Представили?

Вот именно такова концепция "Альбатроса" - самолета, на котором Конюхов облетит планету в 2020-м. По сути это планер с электромотором и высокоэффективными солнечными панелями в крыльях. Для проекта "Альбатрос" научно-технический центр при МФТИ им. Иоффе разработал технологию гибких гетеропереходных солнечных ячеек с КПД более 22%. Они способны улавливать рассеянный солнечный свет.

"Солнечные самолеты" в мире уже летают. Попытки облететь на них Землю завершаются по-разному. Если планировать полет с посадками и с заменой на земле "вскипевших" батарей, то кругосветки реальны.

Возможно, что и до 2020 года кто-то отважится на подобный эксперимент. Но миссия нашего "Альбатроса" - не опередить конкурентов. И даже не столько установить новый рекорд (хотя и рекорды лишними не бывают). Важнее другое: если все у нас получится, то мы окажемся среди лидеров в области солнечных панелей и батарей, гибридных силовых установок на основе суперконденсаторов и т.д. А это прибыльная ниша науки и техники.

Попробуйте прожить без смартфона, планшета, навигатора, фотоаппарата и прочих благ цивилизации. Более того, без "батареек" не может воевать армия, не летают спутники, не ездят машины.

Вся нынешняя цивилизация - это ведь общество потребления батареек и аккумуляторов. И тот, у кого будут самые лучшие, - на белом коне.

Федор, давай!

Почему вылет в кругосветный полет планируется из Австралии? Нет бы лететь прямо из России.

Фото: depositphotos.com
Путешественники стали разборчивее при выборе страховок

Причин несколько. В России и далее по маршруту довольно непросто собрать разрешения на пролет инновационного самолета, особенно на такой высоте и с такой скоростью. Как выразился один из авторов проекта, "если вы начнете оформлять необходимые документы на нашей широте, то выполнять полет будете в следующей жизни - одной вам не хватит".

- Если исходить из метеорологии, то вообще лучше всего стартовать в Сахаре, - эмоционально реагирует Федор Конюхов. - Мы проводили переговоры с Афганистаном, Пакистаном, Китаем... Сложно там получать разрешения.

А еще в Южном полушарии менее интенсивное воздушное движение. Да и места знакомые: там Федор летал на воздушном шаре. Ну и еще одна причина. Для Федора Конюхова сугубо личная.

- Там меня хорошо знают, - отмечает Федор Филиппович. - Когда летишь над Аргентиной, Чили, Бразилией, ЮАР, Австралией и Новой Зеландией, то радиоэфир наполнен позитивом. Никаких ограничений, запретных зон. Напротив, диспетчеры выходят на связь и радостно кричат: "Федор, вот как идешь, так и иди. Давай к нам!"

- Понимаете, они настоящие романтики, - заключает путешественник. - Да, собственно, как и я...

Кстати

Пока рекорд в кругосветных перелетах на энергии Солнца принадлежит Андре Боршбергу и Бертрану Пиккару: в 2016-м они совершили кругосветный полет на "солнечном самолете" Solar Impulse2. Землю облетели за 18 месяцев, совершив 19 посадок. 4 электродвигателя способны разогнать этот самолет до 140 км/ч. Но реально скорость днем - 90 км/ч, ночью - 60 км/ч.

Инфографика "РГ": Александр Чистов / Игорь Елков
Конкретно

"Альбатрос" пока существует в форме эскизов. В качестве его прототипа используется немецкий самолет Stemme S12.

Сейчас Конюхов учится летать на легком одномоторном самолете Diamond (Австрия). Затем ему предстоит освоить пилотирование планера. ТТХ Diamond DA 40NG: размах крыла - 8,34 м, длина - 8,06 м, скорость - 285 км/ч, потолок - 5000 м, вес пустого - 880 кг, максимальный взлетный - 1280 кг.

"Штюмме" легче "Диамонда": это двухместный однодвигательный самолет. Пилоты сидят рядом. ТТХ: длина - 8,4 м, размах крыла - 25 метров. Пустой весит 690 кг, взлетный вес - 900 кг, макс. скорость - 260 км/ч. Потолок - 9000 м.

Фото: Архив Владимира Васкевича
Незрячий путешественник объездил в одиночку 18 стран и всю Россию

Хотя на нем и отрабатывают технологии "солнечного самолета", но в базовой комплектации "Штюмме" оснащен обычным бензиновым двигателем Rotax мощностью 115 л.с. Топливный бак в крыле - 120 литров, что позволяет пролететь до 1400 км.

Испытания проходят на аэродроме Северка (Московская область), в дальнейшем планируются перелеты из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Приэльбрусья, Ставропольского края.

"Штюмме" - не только летающая лаборатория, на этом же самолете вскоре будет оттачивать летное мастерство и Федор Конюхов.

"Альбатрос" - это, по сути, увеличенная в размерах версия "Штюмме". Он будет оснащен тремя электрическими двигателями.

Организаторы рассчитывают, что кругосветный полет на "Альбатросе" пройдет на высоте от 10 до 12 тысяч метров со средней скоростью 210-220 км/ч. Сам Конюхов настроен на более экстремальные параметры: намерен подниматься на 17 000 м и, используя порывы ветра, разгоняться до 500 км/ч. На большой высоте ему комфортнее: "Там такое умиротворение!"

У более высотного полета есть не только эмоциональный, но практический аспект: после выключения двигателя самолет сможет планировать на сотни километров, экономя заряд аккумуляторов. Бояться повышенной радиации (чем выше вы летите, тем больше доза) Федор Филиппович отказывается наотрез. Отшучивается: "Да что эта радиация в моем-то возрасте?"

Организаторы проекта намерены убедить пилота-экстремала подниматься не выше 12 000 метров.

Федор Конюхов прошел врачебно-летную комиссию в Москве. Доктора дали "добро", отметив, что его организм как у 48-летнего. Отличный показатель для человека, который родился 12 декабря 1951 года.

За питание отвечает его сын Оскар Конюхов. Сам Федор готов лететь на одном чае и кофе, но сын и специалисты против. "Обычно рацион рассчитан на 6000 калорий в сутки, - говорит Оскар. - Но из-за меньших энергозатрат в полете решено снизить число калорий до 3000. Рассматриваем новозеландское сублимированное питание: заливаешь кипятком - и готово".

5-6 суток в кресле грозят проблемами нарушения кровообращения. Это опасно. Предшественники Конюхова по кругосветным перелетам в тесной кабине занимались йогой. Но, как говорит Конюхов, он православный человек и йогу не практикует. Как будет решена проблема - неизвестно.
Видео: где любят отдыхать россияне и как они экономят в путешествиях

Средства спасения: 80% трассы пройдет над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Кабина "Альбатроса" в случае ЧП станет спасательной капсулой. То есть весь самолет опустится в океан под куполом.

"А прыгать с парашютом в океан нежелательно, - считает Конюхов. - Когда я летел на воздушном шаре, то в гондоле был парашют, но он больше для страховых компаний и для организаторов. Сама гондола непотопляемая".

На нынешнем "Штюмме" у пилотов - обычные парашюты.

Сопровождать Федора Конюхова в кругосветке будут частично, на некоторых участках маршрута. Проблема техническая: в мире нет другого самолета, который может лететь на такой высоте со столь малой скоростью.

Полученные в результате разработки "Альбатроса" технологии планируют применять в автономной авиации и робототехнике. Возможно создание автономных летательных аппаратов под названием "атмосферные спутники". Будут применяться для связи, высококачественной фотосъемки, мониторинга лесов и трубопроводов.

Даже при благоприятном стечении обстоятельств "солнечные самолеты" в ближайшие годы не вытеснят традиционные, летающие на бензине и керосине. Так что мир еще долго не избавится от потребности в углеводородах. Но для самолетов с электродвигателями есть отличная ниша: они смогут летать с аэродромов, находящихся в городской черте. Эти самолеты почти бесшумны.

Общество Ежедневник Стиль жизни Федор Конюхов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж