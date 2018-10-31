Физлицам изменят правила валютного контроля

С 20 ноября под валютный контроль попадают операции российских резидентов, связанные с предоставлением нерезидентам займов и их возвратом. Изменения содержатся во вступающем в силу указании Банка России. Они вызваны необходимостью привести инструкции в соответствие с изменившимся в апреле законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

Раньше обеспечивать возврат денег на свои счета необходимо было только по внешнеторговым сделкам с товарами, работами, услугами, а также с информацией и результатами интеллектуальной деятельности. Займов требование не касалось, говорит партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы "Тиллинг Петерс" Екатерина Болдинова.

Теперь, если российская организация планирует выдать заем нерезиденту, ей необходимо обеспечить репатриацию в указанные сроки, сообщить банку о сроке возврата заемных средств, а также (как и раньше) зарегистрировать договор в банке, если сумма обязательств составляет не меньше трех миллионов рублей, рассказывает Болдинова.

Из апрельского закона следовало, что он распространяет свое действие и на физических, и на юридических лиц, однако реальных механизмов работы по таким ситуациям именно с физлицами не существовало, продолжает юрист. "Таким образом, имелся явный пробел в регулировании данного вопроса, то есть нормы, обязывающие физлиц осуществлять репатриацию валюты по займам были, но как с ними работать банку - было непонятно. Именно в целях ликвидации этого пробела были подготовлены поправки", - говорит Болдинова.

Теперь они распространяют свое действие и на физлиц-резидентов при валютных операциях в иностранной валюте и (или) рублях, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов. Поправки к инструкции вводят правило о предоставлении физлицами договоров займа с нерезидентами в уполномоченный банк, указывают на необходимость предоставлять информацию об ожидаемых сроках репатриации, а при возврате займов и иных платежей указывают, что резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физлица, отмечает Болдинова. За несвоевременный возврат денег на счет в уполномоченном банке к займодавцу может быть применена ответственность в виде штрафа в размере 75-100 процентов от невозвращенных средств, указывает налоговый консультант "Дювернуа Лигал" Анна Орлова.

Таким образом, фактически эти новации создают механизм по работе с уже вступившими изменениями в законодательство о валютном регулировании и контроле. Они не создают новых (по сравнению с законом) обязательств для физлиц, но создают механизм по работе с такого рода договорами и детально описывают алгоритм действий банка в случае предоставления физлицом займа нерезиденту, заключает Болдинова.