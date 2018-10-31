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Фото: великолепный мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон

НОВОСТЬ31.10.2018, 17:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Одна из лучших телевизионных драм современности - анимационный сериал Netflix "Конь БоДжек" (BoJack Horseman) продлен на шестой сезон.

Радостной вестью сам антропоморфный конь поделился в своем официальном аккаунте, приложив "фотографию" праздничного букета с поздравлениями, который ему, по его собственным словам, прислали из офиса Netflix.

Персонаж не скрывает своего энтузиазма по поводу грядущего продолжения своих экзистенциальных мук.

Напомним, великолепный пятый сезон "БоДжека" вышел в минувшем сентябре.

С рецензией "Кинократии" на него можно ознакомиться здесь.

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