Фото: великолепный мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон

Одна из лучших телевизионных драм современности - анимационный сериал Netflix "Конь БоДжек" (BoJack Horseman) продлен на шестой сезон.

woooowwwwwwwwwwwwwww lets all forget about the fact that theres going to b a season 6 and focus on this inedible arrangement @netflix sent me just woww pic.twitter.com/7XJyE6Egsu — BoJack Horseman (@BoJackHorseman) 30 октября 2018 г.

Радостной вестью сам антропоморфный конь поделился в своем официальном аккаунте, приложив "фотографию" праздничного букета с поздравлениями, который ему, по его собственным словам, прислали из офиса Netflix.

Персонаж не скрывает своего энтузиазма по поводу грядущего продолжения своих экзистенциальных мук.

Напомним, великолепный пятый сезон "БоДжека" вышел в минувшем сентябре.

С рецензией "Кинократии" на него можно ознакомиться здесь.