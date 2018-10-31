Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а его тело расчленили. С таким заявлением в среду выступила генеральная прокуратура Стамбула по итогам проведенного расследования исчезновения журналиста, которого в последний раз видели месяц назад входящим в дипмиссию королевства в турецкой столице.

Турецкие следователи назвали убийство спланированным. По их данным, Хашкаджи задушили. После этого его тело расчленили, а останки уничтожили.

Изначально власти Саудовской Аравии опровергали гибель Хашкаджи в генконсультстве, утверждая, что он сам ушел оттуда. 20 октября Эр-Рияд признал гибель журналиста в дипмиссии, назвав это результатом действий некой группы заговорщиков, якобы действовавших самостоятельно, а не по указанию руководства королевства.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете "Вашингтон пост", в которой иногда допускал критику властей Саудовской Аравии.