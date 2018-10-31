Генсек ООН назначил Гейра Педерсена новым спецпосланником по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, кто займет пост спецпосланника по Сирии вместо уходящего в конце ноября Стаффана Де Мистуры. Это будет норвежский дипломат Гейр Педерсен, который в данный момент является послом Норвегии в Китае.

"Принимая решение, я провел много консультаций, в том числе и с правительством Сирии", - заявил Гутерреш в письме Совбезу ООН, сообщает Reuters. По данным агентства, ранее кандидатура Педерсена была неформально поддержана постоянными членами Совбеза ООН.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, содействуя "всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим стремлениям сирийского народа", цитирует РИА Новости.

Напомним, нынешний спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура покидает свой пост по личным обстоятельствам.