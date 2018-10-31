Горьковский автозавод провел состязание программистов

Первый в истории автозавода конкурс IT-специалистов - GAZ TECH хакатон - собрал более четырех десятков участников, в основном выпускников и студентов местных вузов и средних специальных учебных заведений. Перед конкурсантами стояла задача разработать новые проекты в сфере автоматизации производства и бизнес-процессов, которые можно было бы в перспективе внедрить на предприятиях Группы ГАЗ.

Состязания прошли по нескольким направлениям: "Big Data и телематика в автомобилестроении", "Автоматизация производственных процессов" и "Современные технологии в HR". Общий призовой фонд составил 135 тысяч рублей. Работы оценивало жюри в составе экспертов компании "ГАЗ-ИТсервис".

Победителем хакатона стала команда старшекурсников Нижегородского государственного университета им. Лобачевского MixAR. Они разработали платформу, благодаря которой владельцы машин "ГАЗ" в пути следования смогут на особых условиях пользоваться услугами партнеров компании-производителя: ресторанов, гостиниц, АЗС, и т.д. С помощью мобильного устройства автовладельцы будут получать информацию, где остановиться на отдых, пообедать и заправить машину, при этом автопроизводитель позаботится о скидках на эти услуги.

Второе место заняла команда CyberSquad - выпускников того же вуза. Они создали программу, позволяющую проводить опросы среди сотрудников по различным темам.

Третьей стала команда выпускников Нижегородского технического университета им. Р. Алексеева "ПолиMIX", создавшая мобильное приложение для управления автопарком. Система позволяет владельцам транспорта через веб-устройства контролировать различные техпараметры автомобиля, а также состояние водителей в рейсе. Поощрительный приз получила команда Vega из университета им. Р. Алексеева. Помимо денежных призов и сертификатов об участии в хакатоне авторы интересных идей получили предложение о трудоустройстве на предприятиях компании.

Комментарий

Елена Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре Группы ГАЗ:

- Мы с огромным удовольствием наблюдали за работой молодых программистов. Проекты, которые они представили по итогам хакатона, оказались весьма оригинальными и конструктивными. Многие участники достойны того, чтобы стать частью профессиональной команды ГАЗа. Инициативные, энергичные и увлеченные люди с гибким мышлением, умеющие видеть перспективу особенно ценятся в нашей компании.