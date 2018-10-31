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31.10.2018 17:52
Рубрика: Власть

Госзакупки на небольшие суммы станут прозрачными

Текст: Евгений Гайва
Закупать товары и услуги для государственных и муниципальных нужд на сумму до 100 тысяч рублей федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им казенные учреждения станут через единый агрегатор торговли. С 1 ноября 2018 года новые правила начнут работать при закупке канцелярских товаров, с 1 марта 2019 года - всех прочих товаров и услуг.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По действующему законодательству все закупки для государственных и муниципальных нужд проводятся через конкурсные процедуры. Для закупок на небольшую сумму - до 100 тысяч рублей - сделано исключение. Товары и услуги можно купить у единственного поставщика без проведения конкурса или аукциона. Однако такие закупки неконкурентны. Проследить, по каким критериям выбирали поставщика, контролеры могут не всегда.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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В некоторых регионах власти уже создали специальные электронные магазины для таких госзакупок. Так им проще контролировать расходование бюджетных средств, ведь все операции доступны в базе. По этому же пути пошли и федеральные власти. "Еще в 2012 году был создан портал поставщиков города Москвы, - рассказывает замдиректора Центра профессионального развития государственных служащих РАНХиГС Николай Баранов. - Этот опыт был проанализирован, и по итогам шести лет работы московского портала на заседании Госсовета было решено реализовать подобную практику на федеральном уровне".

Работать федеральный единый агрегатор торговли начал 1 июля 2018 года. Заказчики могли в добровольном порядке использовать площадку для небольших закупок по закону № 44-ФЗ, а также при закупке лекарств по решению врачебной комиссии. С 1 ноября использование этой цифровой платформы должно было стать обязательным для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений при закупках любых товаров и услуг у единственного поставщика. Но за несколько дней распоряжением правительства для большинства товаров срок отодвинули на три месяца, чтобы все участники могли подготовиться.

Использование цифровой платформы стало обязательным для федеральных органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений

Исключение сделано для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, госуправления в области безопасности и подведомственных федеральных казенных учреждений. Для них требования о закупках через единый агрегатор торговли действовать не будут.

Власть Работа власти Госуправление Вступают в силу в ноябре 2018 года
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