Григорий Рапота о том, чем Союзное государство интересно Европе

В Вероне завершился XI Евразийский экономический форум, который продемонстрировал серьезные подвижки во взаимоотношениях ЕС и Евразийского экономического союза. Мероприятие проводится ежегодно. Одним из участников форума стал, уже не в первый раз, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, который в кулуарах ответил на вопросы корреспондента "СОЮЗа".

Григорий Алексеевич, чем, на ваш взгляд, нынешний форум отличается от предыдущих?

Григорий Рапота: Отличается качественно и количественно. Хотя количественно не очень. Свыше 1000 человек на форуме в Вероне регистрируются в качестве участников уже последние два-три года. А вот качественно - точно изменился, потому что уровень ведения форума и дискуссии, конечно, возросли. Выросло качество выступлений экспертов. Например, работа в основной день форума продолжалась до девяти часов вечера, потому что вопросы, которые были подняты, интересовали многих.

Еще одно отличие в том, что представитель Европейской комиссии сказал о готовности устанавливать контакты со странами Евразийского экономического сообщества. В ноябре они даже планируют провести консультации. Если так будет, то это серьезная подвижка в сознании европейцев. То есть признать некие реальности, которые существуют на евразийском пространстве, потому что без осознания реальности нормальную политику не построишь.

Что же раньше мешало?

Григорий Рапота: Призывы построить диалог звучат давно - со дня основания Евразийского экономического сообщества. И последние призывы - созвать совместную конференцию, провести экспертное совещание и т.д. - звучали, но просто не получали отклика. Тогда о каком доверии между Востоком и Западом можно говорить? О каком выстраивании единого экономического пространства между Владивостоком и Лиссабоном вообще можно говорить? А вот на нынешнем форуме в Вероне сейчас появились какие-то подвижки. Это очень важное событие.

То есть евразоскептицизм остался в прошлом?

Григорий Рапота: Этот форум показал некий сдвиг, может, первый и маленький, но его признаки уже появились.

Во время выступления на форуме вы упомянули, что одна из задач, стоящих перед Союзным государством, - совершенствование транспортной инфраструктуры. Можно говорить уже о какой-то конкретике?

Григорий Рапота: Сейчас речь идет о том, что надо определиться, мы в принципе принимаем эту идею или не принимаем. Любой мост, особенно если он имеет экономический характер, начинается с инфраструктуры. Можно много говорить о том, что "давайте построим мост между Лиссабоном и Владивостоком - единый экономический пояс или единое экономическое пространство", но начинать надо с инфраструктуры. Это дороги, коммуникации, железнодорожные и автомобильные пути, артерии для водного транспорта. Об этом разговора до сих пор нет.

Если мы этого не сделаем, то Союзное государство в лице России и Беларуси никогда этим мостом между Востоком и Западом не станет. Если мы хотим его построить, а такое намерение прослеживается в заявлениях наших Президентов о единой экономической зоне между Лиссабоном и Владивостоком, то на этом пути Россия и Беларусь могут стать либо самым слабым пролетом моста, который не выдержит нагрузки и не будет соответствовать техническим требованиям, либо самым сильным звеном. Тогда этот мост будет прочным. И тут сразу встает вопрос и о "Шелковом пути": как он должен проходить и как этот проект будет реализован.

То есть сначала концепция, а потом уже вопросы софинансирования и конкретные проекты?

Призывы построить диалог звучат давно - со дня основания Евразийского экономического сообщества.Но до нынешнего форума они не получали отклика...

Григорий Рапота: Думаю, это станет одним из основных вопросов, который мы будем обсуждать на наших форумах в Союзном государстве.

Сначала нам надо самим разобраться и понять, нужно нам это или нет. И если нужно, то в какой форме. А уже второй вопрос - кого привлекать в качестве инвесторов, сколько это будет стоить и когда это нужно делать. Сначала идею нужно сформулировать, чтобы все одинаково концептуально понимали необходимость решения какой-то задачи.

По словам Татьяны Валовой, единая валюта в ЕАЭС может быть введена не ранее 2025 года. А в Союзном государстве?

Григорий Рапота: Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве не обсуждается. У нас де-факто торговля все больше переходит на рублевые расчеты. По некоторым видам продукции уже стопроцентно, по некоторым - меньше, но в общей сложности 85-90 процентов расчетов ведутся в российских рублях.