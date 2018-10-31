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Хотели купить Xiaomi Mi Mix 3? Посмотрите сначала на этот смартфон

31.10.2018,  
19:27
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Honor Фото: Honor
Фото: Honor

Компания Huawei представила новый смартфон Honor Magic2. Это еще один аппарат на рынке, выполненный в набирающем популярность форм-факторе слайдера.

Honor Magic2. Фото: Honor

Первыми устройствами, части корпуса которых сдвигаются друг относительно друга, стали китайские смартфоны Oppo Find X и Xiaomi Mi Mix 3. Благодаря тому, что фронтальная камера может убираться и выдвигаться, площадь дисплея удалось расширить, избежав выреза в верхней части.

6,39-дюймовый экран Honor Magic2 занимает "практически 100 процентов фронтальной поверхности корпуса", утверждают в компании. В экран встроен и сканер отпечатков пальцев. Смартфон базируется на топовом процессоре Kirin 980 производства Huawei. Тройная основная камера имеет разрешение 16 Мп, фронтальная - тоже тройная - 16 Мп, обе поддерживают портретный режим.

В продажу поступил самый мощный смартфон Xiaomi, раскрыта цена

Аппарат поступит в продажу в январе в первую очередь на китайских торговых площадках. Рекомендованная цена составляет 3799 юаней, или менее 36 тысяч рублей.

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