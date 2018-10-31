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31.10.2018 09:05
Рубрика: В мире

Илон Маск приобрел акции Tesla на 10 миллионов долларов

Текст: Игорь Дунаевский

Основатель и глава Tesla Илон Маск приобрел пакет акций этой компании на сумму 10 миллионов долларов, а на следующей неделе собирается докупить их еще на 20 миллионов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Security and Exchange Commission, SEC), в которую поступило соответствующее уведомление от Маска.

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Глава Tesla приобрел 29844 акций компании общей стоимостью 9,9 миллиона долларов. Теперь доля Маска в акционерном капитале автопроизводителя составляет около 20 процентов.

В начале 2018 года акционеры компании одобрили компенсационный пакет для Маска, рассчитанный на 10 лет. Согласно плану, основателю компании перестанут выплачивать гарантированный оклад, вместо которого он будет получать в собственность акции Tesla, но только при условии роста ее капитализации.

При этом телеканал утверждает, что эта покупка не связана с недавним спором Маска и SEC, когда комиссия потребовала отстранить его от управления публичными компаниями. SEC обвинила основателя Tesla в обмане инвесторов после того, как тот в "твитах" от 7 августа текущего года намекнул на скорый выкуп акций компании: "Я раздумываю над покупкой акций Tesla по 420 долларов. Финансирование обеспечено". Такая стоимость подразумевала 20-процентную премию для инвесторов, поэтому акции Tesla на этом заявлении выросли на 10 процентов. Но позже он отказался от своих намерений, акции упали, инвесторы понесли убытки. В комиссии считают, что Маск не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтвержденного финансирования.

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