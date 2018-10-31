Горки, качели, карусели, детские городки (игровые комплексы), песочницы и игровые домики - материалы и конструкция этого оборудования для детских площадок с ноября должны соответствовать обязательным требованиям по безопасности.

Они вводятся специальным техническим регламентом Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), он вступает в силу 17 ноября. Производителям и импортерам было дано полтора года на подготовку с момента его принятия.

Техрегламент не распространяется на оборудование, введенное в эксплуатацию до 17 ноября, - иначе львиная доля горок, качелей и каруселей в наших дворах оказались бы под запретом - их значительная часть установлена еще в советское время.

Новое оборудование для детских площадок теперь должно проходить сертификацию, то есть его образцы перед выпуском серии или партии на рынок должны проверяться в независимых испытательных лабораториях.

Техрегламент требует от оборудования для детских площадок отсутствия выступающих элементов с острыми концами или кромками, наличия перил и ограждений, гладких сварных швов, закругленных углов и краев любых доступных для детей элементов, защищенных концов болтовых соединений. Высота свободного падения ограничивается тремя метрами, обязательно наличие ударопоглощающего покрытия под оборудованием с высотой свободного падения свыше 60 см.

Перед выпуском на рынок серии или партии детского оборудования его образцы должны теперь пройти лабораторные испытания на соответствие техрегламенту

По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования теперь должна прекращаться независимо от его технического состояния. Документ вводит требование регулярного техобслуживания в соответствии с паспортом оборудования - собственно, именно с небрежным и нерегулярным обслуживанием связаны основные проблемы с безопасностью детей.