Они вводятся специальным техническим регламентом Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 042/2017), он вступает в силу 17 ноября. Производителям и импортерам было дано полтора года на подготовку с момента его принятия.
Техрегламент не распространяется на оборудование, введенное в эксплуатацию до 17 ноября, - иначе львиная доля горок, качелей и каруселей в наших дворах оказались бы под запретом - их значительная часть установлена еще в советское время.
Новое оборудование для детских площадок теперь должно проходить сертификацию, то есть его образцы перед выпуском серии или партии на рынок должны проверяться в независимых испытательных лабораториях.
Техрегламент требует от оборудования для детских площадок отсутствия выступающих элементов с острыми концами или кромками, наличия перил и ограждений, гладких сварных швов, закругленных углов и краев любых доступных для детей элементов, защищенных концов болтовых соединений. Высота свободного падения ограничивается тремя метрами, обязательно наличие ударопоглощающего покрытия под оборудованием с высотой свободного падения свыше 60 см.
По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования теперь должна прекращаться независимо от его технического состояния. Документ вводит требование регулярного техобслуживания в соответствии с паспортом оборудования - собственно, именно с небрежным и нерегулярным обслуживанием связаны основные проблемы с безопасностью детей.