Как исполнялся бюджет Союзного государства за 2017 год?

Итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2017 год подвели на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России.

- В последнее время складываются положительные тенденции в исполнении бюджета Союзного государства по доходам, - отметил Председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов. - При этом Беларусь и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений, что позволяет финансировать совместные проекты в полном объеме... Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что в разы возросло торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество:

- Объем российских капиталовложений в Беларусь превысил 4 миллиарда долларов. Нужно, чтобы россияне больше вкладывались в Беларусь, в основные проекты, в том числе в частный сектор. Что касается взаимного товарооборота, то он тоже увеличивается. Свой вклад в расширение взаимовыгодных связей вносят и различные двусторонние мероприятия... При этом нам следует больше говорить о результатах союзных программ и о том, как их нарастить. Хотелось бы, чтобы каждая копейка союзного бюджета заработала более производительно. Поэтому продолжается деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы Союзного государства, повышению эффективности бюджетной политики.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета Союзного государства занимают затраты на союзные программы

Было отмечено, что проверкой контрольных органов Беларуси и России в целом подтверждаются данные, представленные в отчете Совета Министров Союзного государства по поводу исполнения бюджета. В 2017 году доходы бюджета этого интеграционного образования исполнены в объеме 6,8 млрд российских рублей (100,9% уточненного планового показателя). Кассовое исполнение расходов составило 4,1 млрд российских рублей, или 84,6% уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Значительный объем остатков средств на счетах бюджета Союзного государства обусловлен в основном наличием остатков прошлых лет, а также резервированием денег для финансирования новых проектов и мероприятий.