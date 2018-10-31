Больше овощей и фруктов и меньше жирного, соли и "быстрых" углеводов в тарелке. Регулярные физические нагрузки. Если следовать этим, прямо скажем, банальным советам, уже через 16 недель можно добиться заметного результата, улучшив здоровье.

Исследования, проведенные в Университете Северной Каролины, показали, что на начальных стадиях гипертонической болезни (АД на уровне 130-160/80-90 мм рт. ст.), только изменив в здоровую сторону образ жизни, можно серьезно сократить потребность в гипотензивной терапии - лекарствах, снижающих артериальное давление. Результаты видны уже через 16 недель, о своих выводах исследователи сообщили на авторитетном международном ресурсе EurekAlert!.

В исследованиях принимали участие 129 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет, имеющих избыточный вес или ожирение. У всех при этом отмечалось повышенное давление, примерно половина участников уже регулярно принимала гипотензивные лекарства.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Испытуемых случайным образом поделили на три группы. Первой группе "наладили" полноценное и сбалансированное питание: в диете уменьшили количество животных жиров, свели к минимуму употребление красного мяса, соли и сахара, а также прочих "быстрых" углеводов, а долю полезной еды, прежде всего овощей и фруктов, нежирных белковых продуктов, увеличили. Кроме того, эта группа приняла участие в программе снижения веса, занимаясь регулярными физическими упражнениями. Вторая группа ограничилась только коррекцией питания. Участники третьей - контрольной группы - вели привычный образ жизни.

Ученые следили за изменением здоровья всех участников в течение четырех месяцев. Оказалось, что всего через 16 недель здоровой и активной жизни участники первой группы не только сбросили вес, но и значительно улучшили показатели АД: систолическое ("верхнее") давление снизилось на 16 мм рт. ст., а диастолическое ("нижнее") - на 10 мм рт. ст. Во второй группе, где правильно ели, но не тренировались, - результаты были скромнее. В третьей, естественно, показатели остались без изменений. При этом лишь 15 процентов испытуемых в первой группе и 23 процента во второй продолжали нуждаться в приеме лекарств. Большинство же от таблеток отказались.

"В России проблема диабета стоит очень остро - только официальное количество больных превышает 8 миллионов, - говорит и.о. директора НМИЦ эндокринологии академик РАН Марина Шестакова. - Реально их количество больше, потому что многие не подозревают, что больны. Понятно, что заболевание легче предотвратить, чем лечить. По данным всероссийского эпидемиологического исследования NATION, почти у 20 проц. населения России есть предиабет, а это значит, что они находятся в одном шаге от сахарного диабета 2-го типа. При этом многие не знают, что у людей с предиабетом в организме уже начинают происходить патологические изменения. Но есть и хорошая новость: предиабет - это обратимое состояние, его несложно распознать и остановить, предотвратив серьезные последствия. Все пациенты с предиабетом должны получить рекомендации по питанию и образу жизни, если хотят избежать диабета".

Тест

Как понять, есть ли у вас риск развития предиабета?

Нужно пройти очень простой тест FINDRISK. Ответить на вопросы, выбрав один из ответов, подсчитать суммарный балл.

Определяли ли у вас когда-либо уровень глюкозы (сахара) крови выше нормы (во время диспансеризации, профосмотра, во время болезни или беременности)?

а) Нет - 0 баллов

б) Да - 5 баллов

Принимали ли вы когда-либо регулярно лекарства для снижения артериального давления?

а) Нет - 0 баллов

б) Да - 2 балла

Ваш возраст:

а) До 45 лет - 0 баллов

б) 45-54 года - 2 балла

в) 55-64 года - 3 балла

г) Старше 65 лет - 4 балла

Занимаетесь ли вы физическими упражнениями регулярно (по 30 минут ежедневно или суммарно 3 часа в течение недели)?

а) Да - 0 баллов

б) Нет - 2 балла

Ваш индекс массы тела (вес, кг/(рост, м)2:

а) Ниже 25 - 0 баллов

б) 25-30 - 1 балл

в) Более 30 - 3 балла

Как часто вы едите овощи, фрукты или ягоды?

а) Каждый день - 0 баллов

б) Не каждый день - 1 балл

Ваша окружность талии:

Мужчины/Женщины

а) до 94 см/до 80 см - 0 баллов

б) 94-102 см/80-88 см - 3 балла

в) более 102 см/более 88 см - 4 балла

Был ли у ваших родственников сахарный диабет 1-го или 2-го типа?

а) Нет - 0 баллов

б) Да, у дедушки/бабушки, тети/дяди, двоюродных братьев/сестер - 2 балла

в) Да, у родителей, брата/сестры, собственного ребенка - 5 баллов

Результаты:

- менее 12 баллов - у вас все хорошо, продолжайте вести здоровый образ жизни;

- 12-14 баллов - возможно, у вас предиабет. Вы должны посоветоваться с эндокринологом;

- 15-20 баллов - возможно, у вас предиабет или сахарный диабет 2-го типа. Нужно проверить уровень глюкозы (сахара) в крови, изменить образ жизни. Не исключено, что врач назначит сахароснижающие лекарства;

- более 20 баллов - по всей вероятности, у вас сахарный диабет 2-го типа. Не откладывайте визит к врачу.

Что делать

Изменить образ жизни и снизить тем самым риск развития предиабета и диабета - вполне реально. Самый важный шаг - снизить массу тела, увеличив физическую активность и изменив режим питания. Чем человек старше, тем важнее для него соблюдение этих условий. Особенно необходимо заняться собой, если кто-то из близких родственников болел диабетом, и, следовательно, у вас может быть генетическая предрасположенность к его развитию.

Диагностировать предиабет или диабет 2-го типа несложно: на первом этапе сдается кровь на определение уровня глюкозы (сахара), используют также тесты - на толерантность к глюкозе, а также гликированный гемоглобин.

Если диагноз поставлен, врач эндокринолог назначает лечение. Здоровый образ жизни - его неотъемлемая часть, если состояние не запущенное, то нередко удается нормализовать уровень глюкозы без медикаментов. Но если есть угроза прогрессирования заболевания (а это чревато серьезными осложнениями), врач может назначить сахароснижающие препараты, а в некоторых случаях и инсулин.