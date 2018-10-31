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31.10.2018 12:58
Рубрика: Культура

Коллектив Мариинского театра выступит на фестивале Баланчина в Нью-Йорке

Текст: Анна Шарова
На сцене New York City Center сегодня откроется Фестиваль балетного искусства Джорджа Баланчина. С 31 октября по 4 ноября выступят восемь балетных трупп мира, в числе которых и Мариинский театр.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Это будет беспрецедентное событие, - цитирует ТАСС представителя театра. - Сразу восемь самых выдающихся балетных трупп мира представят на нашей сцене 13 лучших своих постановок".

Крупнейшие мировые коллективы примут участие в фестивале. В их числе: Мариинский театр, Королевский балет Великобритании, балетная труппа Парижской Оперы, Американский театр балета и другие.

Одноактный балет "Аполлон" российские артисты покажут американскому зрителю 1 и 3 ноября, а 31 октября, 2 и 4 ноября исполнят Pas de deux на музыку Чайковского.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Ведущие солисты балетной труппы будут участвовать в гастролях: Виктория Терешкина, Кимин Ким, Ксандер Париш, а также недавние выпускницы Академии русского балета имени Вагановой, для которых этот сезон стал первым в Мариинском театре, - Мария Хорева, Анастасия Нуйкина и Дарья Ионова.

Шесть выступлений мировых балетных трупп дополнят двумя специальными программами от Studio 5 и уникальной архивной выставкой в City Center, сообщается на сайте New York City Center.

Кстати

Фото: Пресс-служба Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
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Джордж Баланчин - хореограф, родившийся и получивший балетное и музыкальное образование в Санкт-Петербурге. Он считается основателем американского балета, также положившим начало современному неоклассическому балетному искусству.

Фестиваль балетного искусства Джорджа Баланчина проходит в честь празднования 75-летия New York City Center и 70-летия основания коллектива New York City Ballet.

Культура Театр Музыкальный театр
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