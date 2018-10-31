"Зенит" возродился! Теперь и у нас есть фотоаппарат, за который не стыдно!" - говорили одни. "Взяли внутренности от "Лейки", положили в красивую коробку - вот и все возрождение..." - твердили другие. На рынок выходит первый отечественный фотоаппарат высшего класса "Зенит М". Наш фотокорреспондент Сергей Куксин получил на испытание образец с серийным номером М-18Р006. Тот самый, которым снимал премьер-министр при посещении Красногорского завода. Я отловил Сережу в редакционном коридоре. Всегда интересно узнать мнение профессионала. Так сказать, из первых рук.

- Когда красногорцы передавали мне этот экземпляр на тест-драйв, чуть ли не дышали на него! Говорили, что он хранит тепло рук премьера. Тепло - не тепло, а камера действительно легла в руку, как родная.

- Слушай, а говорят, что это вовсе не "Зенит", а обычная "Лейка". Маркетинговый ход и прочие премудрости рынка...

- Не совсем так. На задней панели надпись по-английски "Спроектировано в Красногорске. Россия". Новый, очень тихий затвор. "Зенит" чуть больше и крепче скроен. Пыли и брызг не боится. Чувствуешь приятную тяжесть камеры. И это тоже плюс - дрожание руки (а оно неизбежно при репортажной съемке) не передается так отчетливо, как на других "дальномерках". Да, матрица, затвор, процессор, аккумулятор из Германии. Но программное обеспечение адаптировано под наш объектив. Поэтому это не ребрендинг, а новая модификация. Кстати, наш старый добрый "ФЭД", который собирали беспризорники, - копия "Лейки". Да и первенец Красногорского оптико-механического завода "Зоркий" тоже переработка знаменитой немецкой камеры. И ничего, снимали. Вырастили на этих аппаратах несколько поколений фотолюбителей.

- Фотолюбитель, если это не олигарх, вряд ли выложит 6 тысяч евро, чтобы научиться искусству светописи...

- "Зенит-М" камера не для новичков. Ей снимать надо уметь. В Калининграде, где я тоже побывал с премьером (у него, кстати, на "Лейке" стоит тот самый красногорский объектив), местный фотограф попросил новый "Зенит" на минутку. Через эту самую минутку восторженность сменилась недоумением: "А как снимать без автофокуса?!!". Да, автофокуса тут нет. Ручками, ручками. Это удел профи. Кстати, немецкий прототип без объектива стоит на тысячу евро дороже. "Зенит-М" - это вторая камера для репортера, а может, даже и для фотохудожника или продвинутого фотолюбителя. Потому что объектив "Зенитар" светосилой 1:1 это просто сказка! Какое сочное боке! А гурманов можно порадовать софтфокусом. Красногорск давно перестал выпускать фотоаппараты, как только пленка стала уходить с рынка. А любительский цифровой фотоаппарат создать не сумели. Не выпускает наша промышленность ПЗС-матрицы.

- Нужно было покупать! Самые именитые бренды используют матрицы сторонних производителей или даже прямых конкурентов! У меня у самого в пионерском детстве был "Зенит 19". Внутри стоял японский электромеханический затвор. Камера работала на износ.

- Вспомни, что творилось в 90-е на рынке фотоаппаратуры. Даже "Кодак" приказал долго жить. Но оптику к самым разнообразным системам Красногорский завод выпускать не перестал. Что-что, а прицелы мы выпускать умели. Подозреваю, что лучшие военные технологии воплощены и в этом объективе. Посмотри, какие фотки я снял "Зенитом" в эту золотую осень!

- Да, что говорить, искусство...

- Скоро появятся еще два объектива. Классический "полтинник" и сверхширокоугольник 21 мм. Так что творческий диапазон у пользователя значительно расширится. Да и сейчас этим 35-миллиметровым объективом можно делать шедевры. Универсал! И портреты, и пейзажи, и натюрморты. А светосила позволяет снимать без вспышки в театре, ресторане, даже в подворотне ночью. Где из источников света фонарь да луна. Вот и цена соответствующая. Обещали где-то в районе 5,5 тысячи евро. Повторюсь: это значительно дешевле аналогов. И еще, я ни в коем случае не рекламирую эту камеру. Дело в том, что на рынок поступит всего 500 экземпляров. 450 в стальном корпусе и 50 матово-черных. К гадалке не ходи - все раскупят. А объективы пойдут на другие "Лейки".

Конкретно

Характеристики фотоаппарата "Зенит-М"

Разрешение - 24 MП. Кроп - 1:1.

Тип датчика - CMOS.

Диапазон чувствительности - ISO 200-6400, расширяемый с шагом 1/3 ISO, автоматическое управление или ручная настройка.

Крепление объектива - M-mount.

Объектив в комплекте - Zenitar 35mm f/1,0.

Скорость затвора - 8 с-1/4000 с.

Измерение экспозиции - многозонный, центрально-взвешенный точечный замер.

Типы карт памяти - SD, SDHC, SDXC.

Форматы данных - DNG (необработанные данные), JPEG.

Емкость батареи - 1800 мАч.

Максимальное разрешение видео - 1920x1080.

Размер (ширина x глубина x высота) - прибл. 138,6x42x80 мм без объектива.

Вес - ок. 680 г с батареей, без объектива.