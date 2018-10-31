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31.10.2018 16:41
Рубрика: Власть

Косачев рассказал о грядущих изменениях миграционного законодательства

Текст: Галина Мисливская

Российское миграционное законодательство в последее время заметно упростилось, но работа в этом направлении продолжается.

Как рассказал RT глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, для выходцев с Украины, которые находятся на территории России, процедура получения российского гражданства максимально упрощена с июня этого года.

Фото: Завражин Константин/РГ
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"Сейчас на выходе находится еще одна законодательная инициатива, которая будет предоставлять президенту России возможность в чрезвычайных ситуациях - а Украина это, конечно же, чрезвычайная ситуация - своим решением соответствующие бюрократические процедуры в принципе упразднять", - сообщил сенатор.

Эта процедура будет распространяться на "людей, которые в экстремальных условиях обращаются за получением российского гражданства", пояснил он.

Ранее в среду президент России утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы. Об этом он объявил на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве.

Документ направлен на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение гражданства РФ, пояснил глава государства.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Миграция Законодательная власть Совет Федерации
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