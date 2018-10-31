Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо

Если одна компания повысит стоимость топлива на внутреннем рынке, то наказание последует для всех компаний. Это предусматривает соглашение, которое правительство намерено подписать с нефтяниками 31 октября. Совещание по этому поводу проходит в среду вечером в правительстве.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, который проводит встречу, проект соглашения подготовило Минэнерго. Документ должен сделать обязательными к исполнению всеми нефтекомпаниями тех условий, на которые они пошли добровольно этим летом (увеличение поставок, заморозка розничных цен).

"У нас должно быть четкое и понятное обязательство, и все должны понимать: будет солидарная ответственность, - предупредил Козак нефтяников. - Одна компания не выполняет условия соглашения - мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении". Речь идет о введении заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты, пагубное влияние которых на экономику нефтепереработки вице-премьер, тем не менее, признает.

Соглашение, по словам Козака, должно быть подписано всеми компаниями в ближайшие сутки. "Завтра (1 ноября. - Прим. ред.) все должно быть зафиксировано на бумаге", - заключил Козак.