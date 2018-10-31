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31.10.2018 19:30
Рубрика: Экономика

Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Если одна компания повысит стоимость топлива на внутреннем рынке, то наказание последует для всех компаний. Это предусматривает соглашение, которое правительство намерено подписать с нефтяниками 31 октября. Совещание по этому поводу проходит в среду вечером в правительстве.

Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, который проводит встречу, проект соглашения подготовило Минэнерго. Документ должен сделать обязательными к исполнению всеми нефтекомпаниями тех условий, на которые они пошли добровольно этим летом (увеличение поставок, заморозка розничных цен).

"У нас должно быть четкое и понятное обязательство, и все должны понимать: будет солидарная ответственность, - предупредил Козак нефтяников. - Одна компания не выполняет условия соглашения - мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении". Речь идет о введении заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты, пагубное влияние которых на экономику нефтепереработки вице-премьер, тем не менее, признает.

Соглашение, по словам Козака, должно быть подписано всеми компаниями в ближайшие сутки. "Завтра (1 ноября. - Прим. ред.) все должно быть зафиксировано на бумаге", - заключил Козак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Правительство Минэнерго Цены на бензин
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