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31.10.2018 22:54
Рубрика: Экономика

Козак: Оптовые цены на топливо заморозят до конца года

Текст: Александра Воздвиженская

Правительство вместе с крупными вертикально интегрированными нефтекомпаниями (ВИНКами), а также независимыми АЗС подписали соглашение о стабилизации внутреннего рынка моторного топлива, оно вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который в среду вечером провел совещание с компаниями.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо

По словам Козака, ВИНКи и независимые производители договорились об уровне поставок топлива в крупно- и мелкооптовом сегментах, а также о ценах на них, эти условия также были согласованы с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как минимум до конца этого года оптовые цены будут заморожены на уровне начала лета, а в следующем году они вырастут максимум на уровень инфляции, рассказал Козак.

Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов

Нефтекомпании будут поставлять увеличенные объемы топлива на внутренний рынок, формула предполагает трехпроцентное наращивание отгрузок к аналогичному месяцу прошлого года, сообщил министр энергетики Александр Новак, участвовавший в совещании. При этом, по словам Дмитрия Козака, правительство оставило за собой право резко поднять экспортную пошлину на нефтепродукты, если вдруг условия соглашения будут нарушены.

Срок действия соглашения - до 31 марта следующего года, но в случае необходимости он может быть продлен, подчеркнул вице-премьер. Он также рассказал, что в связи с переходом на ручное регулирование оптового и розничного рынка топлива новую редакцию совместного приказа Минэнерго и ФАС об увеличении нормативов продаж топлива на бирже заморозят, так как этот рыночный инструмент пока не вписывается в реальность.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Правительство Минэнерго Цены на бензин
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