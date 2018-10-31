Козак: Оптовые цены на топливо заморозят до конца года

Правительство вместе с крупными вертикально интегрированными нефтекомпаниями (ВИНКами), а также независимыми АЗС подписали соглашение о стабилизации внутреннего рынка моторного топлива, оно вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который в среду вечером провел совещание с компаниями.

По словам Козака, ВИНКи и независимые производители договорились об уровне поставок топлива в крупно- и мелкооптовом сегментах, а также о ценах на них, эти условия также были согласованы с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как минимум до конца этого года оптовые цены будут заморожены на уровне начала лета, а в следующем году они вырастут максимум на уровень инфляции, рассказал Козак.

Нефтекомпании будут поставлять увеличенные объемы топлива на внутренний рынок, формула предполагает трехпроцентное наращивание отгрузок к аналогичному месяцу прошлого года, сообщил министр энергетики Александр Новак, участвовавший в совещании. При этом, по словам Дмитрия Козака, правительство оставило за собой право резко поднять экспортную пошлину на нефтепродукты, если вдруг условия соглашения будут нарушены.

Срок действия соглашения - до 31 марта следующего года, но в случае необходимости он может быть продлен, подчеркнул вице-премьер. Он также рассказал, что в связи с переходом на ручное регулирование оптового и розничного рынка топлива новую редакцию совместного приказа Минэнерго и ФАС об увеличении нормативов продаж топлива на бирже заморозят, так как этот рыночный инструмент пока не вписывается в реальность.