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31.10.2018 13:42
Рубрика: Власть

Кремль назвал "узкофрагментарным" доклад HRW по домашнему насилию

Текст: Кира Латухина

В Кремле прокомментировали доклад Human Rights Watch о насилии в российских семьях. Журналисты спросили, можно ли считать ошибкой декриминализацию статьи о побоях. Напомним, что побои близких родственников, если такое деяние совершено впервые, теперь не считаются уголовным преступлением, а квалифицируются как административное правонарушение.

"Я, к сожалению, не могу ответить, потому что не знаю, на каких данных основывались составители доклада", - пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Мне также неизвестно, что есть здесь какая-то статистика, поэтому не могу квалифицированно судить об эффективности и неэффективности в этой области", - продолжил представитель Кремля.

"Любой эксперт и маломальский специалист скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин, особенно в такой стране как РФ, можно, конечно, но он не может претендовать на доклад о ситуации в стране. Это подчеркивает узкофрагментарный характер доклада", - пояснил Песков, когда задавший вопрос журналист рассказал, на чем основывались составители.

"Это, скорее, заметки о нескольких десятках конкретных случаев", - охарактеризовал пресс-секретарь президента.

"Безусловно, это неприемлемо, это очень плохо, и мы надеемся, что таких случаев будет меньше", - также заметил он, говоря про проявления домашнего насилия.

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