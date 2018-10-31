Кучеров вышел на четвертое место в списке снайперов "Тампы"

"Тампа-Бэй" разгромила на своей площадке "Нью-Джерси" (8:3) в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев встречи стал форвард хозяев Никита Кучеров. Россиянин набрал три (2+1) очка.

Вторая шайба в ворота "Джерси" стала для Кучерова 152-й в карьере в "регулярке" НХЛ. Он обошел Брэда Ричардса (150 шайб) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории "Тампы". Клубный рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (383). Вторая строчка остается за Мартеном Сан-Луи (365), а третья - за Стивеном Стэмкосом (350).

Что касается остальных россиян, то гол защитника "Филадельфии" Ивана Проворова помог его команде обыграть "Анахайм" (3:2). В свою очередь форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин продлил результативную серию до восьми матчей, отличившись в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:6).