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Рубрика: Спорт

Приблизился к легендам

Кучеров вышел на четвертое место в списке снайперов "Тампы"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)

"Тампа-Бэй" разгромила на своей площадке "Нью-Джерси" (8:3) в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев встречи стал форвард хозяев Никита Кучеров. Россиянин набрал три (2+1) очка.

Фото: AP Photo/Billy Hurst
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Вторая шайба в ворота "Джерси" стала для Кучерова 152-й в карьере в "регулярке" НХЛ. Он обошел Брэда Ричардса (150 шайб) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории "Тампы". Клубный рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (383). Вторая строчка остается за Мартеном Сан-Луи (365), а третья - за Стивеном Стэмкосом (350).

Что касается остальных россиян, то гол защитника "Филадельфии" Ивана Проворова помог его команде обыграть "Анахайм" (3:2). В свою очередь форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин продлил результативную серию до восьми матчей, отличившись в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:6).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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