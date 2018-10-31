Лавина унесла жизни двух человек в горах Новой Зеландии

В национальном парке Маунт-Кук в Новой Зеландии два человека погибли в результате схода лавины. Инцидент произошел в среду рано утром на горе Хикс.

По данным полиции, на гору поднималась группа из трех человек, когда внезапно сошла лавина, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание New Zealand Herald.

В результате погибли двое мужчин - горные гиды. Спастись удалось их спутнице. Женщина сумела выбраться из-под толщи снега и активировать радимаячок. Под снегом она провела около получаса. Другие подробности происшествия не сообщаются.