Лавров рассказал о мощнейшем давлении на Россию

Россия находится под сильнейшим военным и экономическим давлением. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве.

По его словам, "на Россию оказывается мощнейшее давление". Среди инструментов министр назвал активизацию военной активности у российских границ и экономические санкции, а также информационную кампанию по дискредитации Москвы, "принявшую беспрецедентный размах".

Лавров отметил, что многие соотечественники, проживающие за рубежом, испытывают на себе "негативные последствия" такого давления.