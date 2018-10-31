Новости

Легализовать марихуану в Таиланде могут к Новому году 07:09
В Хабаровском крае продававшая черную икру ОПГ пойдет под суд 07:03
США призвали Саудовскую Аравию остановить бомбежку Йемена 06:26
У камчатских должников начали массово отключать электроэнергию 06:12
Эксперт рассказал о пользе ноябрьских праздников 06:00
Лавина унесла жизни двух человек в горах Новой Зеландии 05:43
Постпред России процитировал Пушкина на заседании СБ ООН 05:25
Генсек ООН назначил Гейра Педерсена новым спецпосланником по Сирии 05:16
Минюст США обвинил нескольких граждан Китая в промышленном шпионаже 04:41
Спасатели потушили пожар на складе в Кронштадте 04:31
Вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 03:56
В посольстве Ватикана в Риме обнаружены фрагменты человеческих костей 03:55
Глава МИД Великобритании: Я не знал о планах убийства Хашкаджи 03:32
Видео: В США два человека погибли в результате крушения вертолета 02:43
МИД Дании отозвал диппредставителя в Иране для консультаций 02:31
Индия успешно испытала модернизированную баллистическую ракету Agni-I 02:14
Девушка сорвалась с перил третьего этажа торгового центра в Москве 02:10
В Москве сообщение об угрозе взрыва в банке оказалось ложным 01:45
Лидер Rammstein приехал в больницу за Лободой 01:41
Наводнение в Венеции повредило мозаику собора Святого Марка 01:05
Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно 00:50
Сенатор Грэм поддержал отмену права гражданства США по рождению 00:29
С торгового центра в Москве упали две девушки 00:16
Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов 00:01
Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей 30.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 07:09
Рубрика: В мире

Легализовать марихуану в Таиланде могут к Новому году

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Комитет по общественному здравоохранению национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу декабря этого года поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей.

По словам председателя комитета Чета Сиратхраанона, если поправки будут приняты, это станет "новогодним подарком для всех тайцев", цитирует ТАСС, ссылаясь на газету Bangkok Post.

В Канаде начали штрафовать за употребление марихуаны

Глава ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай заявил, что необходимо выяснить, как разрешить использование указанных растений в медицинских целях, не оказывая при этом негативного влияния на общество.

Предлагаемые группой законодателей поправки до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. Между тем, попытки исключить марихуану из списка незаконных наркотиков безрезультатно предпринимались на протяжении долгого времени. Если предложения будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент.

Специалисты признали, что предлагаемые поправки могут содержать непредвиденные лазейки, которые необходимо устранить, чтобы запретить транснациональным фармацевтическим компаниям использовать их для получения выгод от исследований марихуаны в Таиланде.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред России процитировал Пушкина на заседании СБ ООН
Девушка сорвалась с перил третьего этажа торгового центра в Москве
Лидер Rammstein приехал в больницу за Лободой
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой