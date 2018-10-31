Легализовать марихуану в Таиланде могут к Новому году

Комитет по общественному здравоохранению национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу декабря этого года поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей.

По словам председателя комитета Чета Сиратхраанона, если поправки будут приняты, это станет "новогодним подарком для всех тайцев", цитирует ТАСС, ссылаясь на газету Bangkok Post.

Глава ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай заявил, что необходимо выяснить, как разрешить использование указанных растений в медицинских целях, не оказывая при этом негативного влияния на общество.

Предлагаемые группой законодателей поправки до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. Между тем, попытки исключить марихуану из списка незаконных наркотиков безрезультатно предпринимались на протяжении долгого времени. Если предложения будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент.

Специалисты признали, что предлагаемые поправки могут содержать непредвиденные лазейки, которые необходимо устранить, чтобы запретить транснациональным фармацевтическим компаниям использовать их для получения выгод от исследований марихуаны в Таиланде.