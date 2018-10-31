Лионель Месси вернулся к тренировкам

Восстановление форварда "Барселоны" Лионеля Месси после серьезной травмы идет с опережением графика.

Аргентинец получил повреждение 20 октября в матче с "Севильей". Сразу со стадиона Лионеля увезли в больницу, где ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки.

Изначально планировалось, что Месси сможет вернуться к тренировкам не ранее чем через три недели. Но лидер "Барселоны" сделал это намного раньше: уже вчера он провел индивидуальное занятие с футболистами, не попавшими в заявку на встречу Кубка Испании с "Культураль Леонесой".

Когда в следующий раз Месси выйдет на поле, пока не сообщается. Вероятно, это произойдет в середине ноября.

Тем временем бывшему одноклубнику Месси бразильцу Неймару грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество при переходе из "Сантоса" в "Барселону". По официальным данным, каталонцы заплатили 57 миллионов евро за футболиста, из которых 40 получила его семья. Однако испанский суд определил, что сумма трансфера составила 83 миллиона.