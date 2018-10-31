Лукашенко примет участие в Мюнхенской конференции

Отношения между Востоком и Западом, Минский процесс, контроль над вооружениями и укрепление мер доверия составляют контент встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. В ее работе, которая стартует сегодня в белорусской столице, примет участие и Александр Лукашенко, подтвердили в пресс-службе главы государства.

В течение двух дней руководители государств, видные политические деятели, представители международных организаций и академического сообщества, руководители спецслужб и эксперты по вопросам безопасности будут обсуждать возможные пути разрешения региональных конфликтов, экономическую ситуацию в Восточной Европе, вопросы энергетической и транснациональной безопасности.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", свое участие в авторитетном международном форуме подтвердили президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. В Минске ожидают также генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, европейского комиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года, а первая встреча Основной группы МКБ состоялась только девять лет назад. В этом году работа в Минске будет сосредоточена на четырех дискуссионных площадках.

В МИД республики БЕЛТА пояснили, что форумы, как правило, проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. В текущем году руководство МКБ предложило провести очередную встречу в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков. Представители Беларуси принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности с 2006 года.