Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Беларусью и США

Осторожную надежду на "постепенный и медленный" выход из того состояния, в котором находятся отношения между Вашингтоном и Минском, высказал 31 октября белорусский руководитель на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Обращаясь к своему визави, президент дал понять, что уже сам факт его "пребывания в столице Беларуси говорит о многом". Он напомнил, что в последнее время произошли серьезные подвижки в двусторонних отношениях. "Но я их не назвал бы кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе", - уточнил глава государства.

Он подчеркнул приверженность РБ суверенитету и независимости и подтвердил готовность страны развивать отношения с партнерами в разных регионах мира. "Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику - мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да наверное и США оценили нашу искренность в этой политике", - добавил Лукашенко.

Если в ходе переговоров, пояснил президент свою позицию, удастся продвинуться в двусторонних отношениях, то он обещает, что "белорусы будут самыми надежными, честными и искренними партнерами". По крайней мере, добавил Лукашенко, "если мы договоримся и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе, мы это исполним".

Президент в ходе беседы особо отметил опыт Аарона Уэсса Митчелла и его знание проблем региона. Если Минск будет востребован "в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому", - гарантировал белорусский лидер.

В свою очередь, помощник госсекретаря США поблагодарил за гостеприимность и подчеркнул значение, которое в Вашингтоне уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. "Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь, политической стабильности в Беларуси", - сказал он.

Уэсс Митчелл заверил, что США видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с РБ. Как известно, обе страны сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе в сфере борьбы с международной организованной преступностью и международным терроризмом, предотвращения незаконного транзита ядерных и радиоактивных материалов. США поддерживают процесс присоединения Беларуси к ВТО.

Между государствами действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности, по вопросам сокращения стратегических вооружений и нераспространения оружия массового уничтожения и в других сферах. Кстати, РБ в торговле с США пользуется режимом нормальных торговых отношений.

В истекшем году экспорт услуг достиг самого высокого в истории белорусско-американских отношений уровня и составил почти $570 млн. В экспорте преобладают компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. Из США за 2017 год поступило инвестиций на сумму $66,7 млн, в том числе $55,1 млн прямых инвестиций.