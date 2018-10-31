Лукашенко высказался о демократии и правах человека на Западе

В постсоветских республиках, по мнению белорусского лидера, растет неуверенность в том, что Запад, который на словах активно продвигает свою демократию, способен на деле сохранить ее сам. Свои сомнения и отношения к данной теме он высказал 31 октября на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Александр Лукашенко предложил участникам двухдневной дискуссии взглянуть без розовых очков на процессы, которые происходят с демократией в Европе. "Если уже продвинутые немцы не оценили роль канцлера Меркель в современной истории и пытаются выбросить ее на задворки истории", - задался риторическим вопросом президент и с упреком добавил в зал: "А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить и понять процессы, которые происходят в той же России, Беларуси, Молдове, Украине, Казахстане и других республиках".

Белорусский руководитель не без улыбки предсказал участникам конференции, что многие из них "скоро приедут учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей".

Говоря о двойных западных стандартах, Лукашенко напомнил о событиях семилетней давности в Осло. Тогда на озере Тюрифьорд, как известно, норвежец Андерс Беринг Брейвик совершил два теракта, в результате которых погибли 77 человек и около 150 граждан получили ранения.

"Где права человека у тех расстрелянных, где права их родных и близких? А он - Брейвик- сидит в трехкомнатной квартире и требует еще каких-то прав и привилегий", - с возмущением произнес президент.

Подобные моральные стандарты "не понимают наши народы, поэтому надо быть более терпеливыми и заострять свое внимание на тех проблемах, которые нужно решать во имя истинной демократии", - резюмировал президент Беларуси.