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31.10.2018 09:25
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Грунт с "Луны-16" продадут на аукционе в США

Текст: Николай Грищенко
Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's

В Нью-Йорке на аукцион Sotheby's выставлены три части лунного грунта, которые в 1970 году были собраны советской автоматической станцией "Луна-16". Эксперты оценили фрагменты спутника Земли в сумму от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.

Фото: Christie's
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"Лунные образцы, которые заключены под стекло с регулируемой линзой, были подарены вдове главного конструктора и директора советской космической программы Сергея Павловича Королева - Нине Ивановне Королевой в качестве подарка от имени СССР", - говорится в официальном сообщении аукционного дома Sotheby's.

В 1993 году фрагменты Луны, размером от 1 до 2 миллиметров, на аукционе приобрел неизвестный коллекционер за 500 тысяч долларов. Теперь он решил реализовать свое приобретение.

"Эти образцы подпадают под действие законов, регулирующих публичные подарки, и в большинстве случаев, как и в США, закон в настоящее время не позволяет передавать публичные подарки физическому лицу. Таким образом, это единственный известный, документированный лунный образец, который был подарен частному лицу", - отмечают в расчете на увеличение стоимости лота представители аукциона.

Кроме лунного грунта на аукционе будут продаваться другие артефакты советской космической программы - модель советского спускаемого аппарата ЛК-3 (12 -14 тысяч долларов), голосовой рекордер корабля "Восток-6" Валентины Терешковой (30 -40 тысяч долларов), а также костюм американских астронавтов, фотография Земли с места приземления корабля "Аполлон", картина и другие документы.

Фото: Instagram/banksy
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Справка "РГ"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-16" была запущена с космодрома Байконур 12 сентября 1970 года. 17 сентября аппарат вышел на окололунную орбиту, а 20 сентября посадочная ступень совершила посадку в районе Моря Изобилия в точке с координатами 0 градусов 41 минута южной широты и 56 градусов 18 минут восточной долготы.

Там был произведен забор лунного грунта и 21 сентября, возвращаемый модуль стартовал с поверхности Луны. 24 сентября станция совершила мягкую посадку в Казахстане.

Общая масса грунта, доставленной на Землю, составила 101 грамм, а "Луна-16" стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю.

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