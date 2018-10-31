В Нью-Йорке на аукцион Sotheby's выставлены три части лунного грунта, которые в 1970 году были собраны советской автоматической станцией "Луна-16". Эксперты оценили фрагменты спутника Земли в сумму от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.
"Лунные образцы, которые заключены под стекло с регулируемой линзой, были подарены вдове главного конструктора и директора советской космической программы Сергея Павловича Королева - Нине Ивановне Королевой в качестве подарка от имени СССР", - говорится в официальном сообщении аукционного дома Sotheby's.
В 1993 году фрагменты Луны, размером от 1 до 2 миллиметров, на аукционе приобрел неизвестный коллекционер за 500 тысяч долларов. Теперь он решил реализовать свое приобретение.
"Эти образцы подпадают под действие законов, регулирующих публичные подарки, и в большинстве случаев, как и в США, закон в настоящее время не позволяет передавать публичные подарки физическому лицу. Таким образом, это единственный известный, документированный лунный образец, который был подарен частному лицу", - отмечают в расчете на увеличение стоимости лота представители аукциона.
Кроме лунного грунта на аукционе будут продаваться другие артефакты советской космической программы - модель советского спускаемого аппарата ЛК-3 (12 -14 тысяч долларов), голосовой рекордер корабля "Восток-6" Валентины Терешковой (30 -40 тысяч долларов), а также костюм американских астронавтов, фотография Земли с места приземления корабля "Аполлон", картина и другие документы.
Торги состоятся 29 ноября.
Справка "РГ"
Автоматическая межпланетная станция "Луна-16" была запущена с космодрома Байконур 12 сентября 1970 года. 17 сентября аппарат вышел на окололунную орбиту, а 20 сентября посадочная ступень совершила посадку в районе Моря Изобилия в точке с координатами 0 градусов 41 минута южной широты и 56 градусов 18 минут восточной долготы.
Там был произведен забор лунного грунта и 21 сентября, возвращаемый модуль стартовал с поверхности Луны. 24 сентября станция совершила мягкую посадку в Казахстане.
Общая масса грунта, доставленной на Землю, составила 101 грамм, а "Луна-16" стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю.
This November our Space Exploration auction in NY will be headlined by the only known documented moon rocks in private hands, which were returned to Earth in 1970 by the unmanned Soviet Luna-16 Mission. Learn the history behind these lunar samples: https://t.co/K3BHwAKEav pic.twitter.com/meJH4MPDsp— Sotheby's (@Sothebys) 30 октября 2018 г.