Microsoft научилась распознавать беззвучную речь

В Microsoft создали технологию SilentVoice, которая способна с точностью до 98,8 процента распознавать речь, если говорящий не произносит ни звука. Для этого ему нужно лишь поднести микрофон к губам и артикулировать слова, не задействуя голосовые связки.

Как уточнили в пресс-службе компании, SilentVoice - это программное обеспечение и специальный микрофон с поп-фильтром. Технология автоматически активируется, определяя разницу в воздушных потоках, которые создаются разными видами речи.

Новая система сможет справиться с трудностями при использовании голосовых ассистентов, разговорах по телефону и записи голосовых сообщений в публичных местах, где есть посторонний шум.

Активировать технологию очень просто: нужно лишь начать говорить беззвучно.

По мнению разработчиков, SilentVoice можно встроить в носимые гаджеты: умные часы, кольцо или кулон.