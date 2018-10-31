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Microsoft научилась распознавать беззвучную речь

31.10.2018,  
11:43
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Microsoft создали технологию SilentVoice, которая способна с точностью до 98,8 процента распознавать речь, если говорящий не произносит ни звука. Для этого ему нужно лишь поднести микрофон к губам и артикулировать слова, не задействуя голосовые связки.

Как уточнили в пресс-службе компании, SilentVoice - это программное обеспечение и специальный микрофон с поп-фильтром. Технология автоматически активируется, определяя разницу в воздушных потоках, которые создаются разными видами речи.

Новая система сможет справиться с трудностями при использовании голосовых ассистентов, разговорах по телефону и записи голосовых сообщений в публичных местах, где есть посторонний шум.

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Активировать технологию очень просто: нужно лишь начать говорить беззвучно.

По мнению разработчиков, SilentVoice можно встроить в носимые гаджеты: умные часы, кольцо или кулон.

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Фото: Depositphotos.com
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