МИД Дании отозвал диппредставителя в Иране для консультаций

Министерство иностранных дел Королевства Дании отзывает своего посла в Исламской Республике Иран Дэнни Аннана для консультаций. Также, по заявлению главы МИД королевства Андерса Самуэльсена, Дания будет требовать от ЕС введения против Ирана новых санкций.

Глава МИД вызвал также посла ИРИ в Копенгагене Мортезу Морадиана для объяснений по поводу сведений о незаконной деятельности иранской разведки на датской территории, сообщает France24. "Мы считаем, что власти Ирана стоят за провалившимся планом осуществления нападения", - отметил Самуэльсен. Действия внешнеполитического ведомства он назвал сильным и довольно необычным дипломатическим шагом.

По сведениям датских СМИ, в подготовке покушения на убийство обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, арестованный 21 октября в шведском Гётеборге. Он намеревался устранить лидера датского отделения группировки Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза. Между тем Тегеран заявляет, что данные обвинения являются безосновательными.