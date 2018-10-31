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Рубрика: В мире

МИД Дании отозвал диппредставителя в Иране для консультаций

Министерство иностранных дел Королевства Дании отзывает своего посла в Исламской Республике Иран Дэнни Аннана для консультаций. Также, по заявлению главы МИД королевства Андерса Самуэльсена, Дания будет требовать от ЕС введения против Ирана новых санкций.

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Глава МИД вызвал также посла ИРИ в Копенгагене Мортезу Морадиана для объяснений по поводу сведений о незаконной деятельности иранской разведки на датской территории, сообщает France24. "Мы считаем, что власти Ирана стоят за провалившимся планом осуществления нападения", - отметил Самуэльсен. Действия внешнеполитического ведомства он назвал сильным и довольно необычным дипломатическим шагом.

По сведениям датских СМИ, в подготовке покушения на убийство обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, арестованный 21 октября в шведском Гётеборге. Он намеревался устранить лидера датского отделения группировки Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза. Между тем Тегеран заявляет, что данные обвинения являются безосновательными.

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