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31.10.2018 14:39
Рубрика: Экономика

Минфин не полностью разместил выпуск "коротких" ОФЗ на 15 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин не полностью разместил выпуск "коротких" облигаций федерального займа (ОФЗ), предложенный на первом из двух сегодняшних недельных аукционов, следует из сообщения ведомства.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ с датой погашения 15 декабря 2021 года объемом 15 миллиардов рублей. Спрос составил 22,512 миллиарда рублей, но размещены в итоге были бумаги только на 12,161 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,29 процента годовых, говорится в сообщении Минфина.

Позднее в среду ведомство предложит инвесторам выпуск "длинных" ОФЗ на пять миллиардов рублей с погашением в 2029 году. Покупка "длинных" бумаг на аукционе может представлять интерес лишь с целью закрытия короткой позиции, сформированной перед аукционом, с целью получения 0,5-0,8 процентных пункта от цены, пишут в ежедневном обзоре аналитики Райффайзенбанка.

Прошлый недельный аукцион по "длинным" бумагам Минфин провел неудачно. Ведомство также предлагало инвесторам два выпуска общей суммой 20 миллиардов рублей, это был максимальный объем с августа. Из 10-миллиардного выпуска "длинных" ОФЗ с погашением в 2034 году в итоге были размещены лишь 4,186 миллиарда при спросе чуть выше 9,5 миллиарда. Однако 10-миллиардный выпуск "коротких" облигаций с погашением в 2024 году был размещен в прошлую среду полностью и при повышенном спросе.

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Минфин снова начал проводить недельные аукционы по размещению ОФЗ 3 октября после паузы более чем в месяц из-за колебаний на финансовом рынке. Возвращение стало неудачным: один из аукционов не состоялся, на другом не удалось разместить планируемый объем. Тогда ведомство также предлагало выпуски общим объемом 20 миллиардов рублей.

После неудачи Минфин понизил объемы предложения. На следующих двух аукционах инвесторам предлагались ОФЗ на пять и десять миллиардов рублей соответственно. Они были полностью размещены.

Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Минфин
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