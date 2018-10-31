В сирийскую провинцию Алеппо доставлено множество емкостей с отравляющими веществами, а также прибыли сотрудники организации "Белые каски" с видеооборудованием. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как стало известно Минобороны, боевики готовятся заснять новые провокации и обвинить власти страны в применении химического оружия против мирных жителей.

Кроме того, Конашенков отметил, что террористы ИГ (запрещенная в РФ группировка) продолжают спокойно существовать на территории оккупации США. По его словам, "это ни к чему хорошему не приведет". Пока боевики не уничтожены, напряженность в районе будет расти.