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31.10.2018 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минтруд назвал лидирующие по темпу роста зарплат регионы и отрасли

Текст: Марина Гусенко
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лучше всего с начала года зарплаты росли в Омской и Кемеровской областях, а также в Забайкальском крае. Хуже всего - в Марий Эл и Кабардино-Балкарии. Об этом сказала замглавы Минтруда Любовь Ельцова в ходе Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

Фото: depositphotos.com
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По её словам, при среднем росте номинальной зарплаты в стране на 11,1 процента, в Кемеровской области она выросла на 14,8 процента, в Омской области и Забайкальском крае - на 14,1 процента.

Медленнее всего росли выплаты в Кабардино-Балкарии - на 6,4 процента за девять месяцев и в Марий Эл - на 7,1 процента.

Если смотреть по отраслям экономики, то, по словам замминистра, сильнее всего зарплаты выросли в здравоохранении - на 26,3 процента, образовании - на 15,8 процента, культуре - на 26,6 процента. В IT- сфере они стали больше на 17,9 процента, в полиграфической сфере - на 12 процентов, в производстве изделий из кожи - на 11,4 процента, в строительстве - на 11,1 процента. Как отметила Ельцова, раньше эти отрасли, напротив, отставали по темпам роста зарплат.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СФО Омская область СФО Кемеровская область СФО Забайкальский край ПФО Марий Эл СКФО Кабардино-Балкария
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