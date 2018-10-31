Молдавия объявит год России в 2020 году

Россия и Молдавия договорились о проведении перекрестных годов двух стран в 2019-2020 годах. Об этом молдавский лидер Игорь Додон сообщил в среду по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых была достигнута договоренность о разработке плана совместных мероприятий по развитию связей в гуманитарной сфере.

2019-й станет годом Молдавии в России, а 2020-й - годом России в Молдавии, рассказал Додон в записи на своей странице в Facebook.

Додон также обратился к Путину с просьбой изучить возможность увеличения со следующего года числа стипендий для молдавских граждан в российских вузах.

Президент Молдавии заверил, что абсолютное большинство граждан его страны "поддерживают курс на сохранение исторически сложившихся дружественных отношений с Россией" и укрепление двустороннего стратегического партнерства.