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31.10.2018 19:27
Рубрика: В мире

Молдавия объявит год России в 2020 году

Текст: Игорь Дунаевский

Россия и Молдавия договорились о проведении перекрестных годов двух стран в 2019-2020 годах. Об этом молдавский лидер Игорь Додон сообщил в среду по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых была достигнута договоренность о разработке плана совместных мероприятий по развитию связей в гуманитарной сфере.

Молдавия собирается наращивать экспорт в РФ

2019-й станет годом Молдавии в России, а 2020-й - годом России в Молдавии, рассказал Додон в записи на своей странице в Facebook.

Додон также обратился к Путину с просьбой изучить возможность увеличения со следующего года числа стипендий для молдавских граждан в российских вузах.

Президент Молдавии заверил, что абсолютное большинство граждан его страны "поддерживают курс на сохранение исторически сложившихся дружественных отношений с Россией" и укрепление двустороннего стратегического партнерства.

В мире экс-СССР Молдавия
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