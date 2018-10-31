Законопроект Московской области "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на 2019 год:

общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 529 821 476 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24 115 791 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области в сумме 580 392 045 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области в сумме 50 570 569 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов бюджета Московской области на 2020 год в сумме 578 634 776 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 874 638 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 634 029 209 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 050 207 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области на 2020 год в сумме 634 310 790 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 937 467 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 679 752 078 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 60 063 806 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области на 2020 год в сумме 55 676 014 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 45 722 869 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 49 195 324 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 51 334 332 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 52 833 328 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить согласно приложению 1 к настоящему Закону:

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских поселений (включая городские округа), сельских поселений Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

нормативы отчислений в бюджет Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3

1. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Московской области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области, на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Московской области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить, что в бюджет Московской области и бюджеты муниципальных образований Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированный бюджет Московской области, зачисляются в размере 90 процентов в бюджет Московской области, в размере 10 процентов в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Московской области.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Московской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить:

поступления доходов в бюджет Московской области на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджета Московской области согласно приложению 6 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований Московской области согласно приложению 7 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области:

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Московской области:

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области:

на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Московской области проводится дальнейшая реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области по платежам в бюджет Московской области.

2. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в бюджет Московской области устанавливается в размере 0,5 процента годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

Статья 7

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", производится в пределах средств, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций на указанные цели.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 8

Установить, что финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве осуществляется на основании соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2018-2020 годах, заключенного на следующих основных условиях:

предмет соглашения - оказание гражданам дополнительных мер социальной поддержки в части осуществления пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области или городе федерального значения Москве;

срок действия соглашений - по 31 декабря 2020 года (включительно) в части организации транспортного обслуживания; в части взаиморасчетов за транспортное обслуживание до полного выполнения сторонами соглашения своих обязательств.

Статья 9

Установить, что предоставление средств на покрытие выпадающих доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров, возникающих в связи с предоставлением права бесплатного проезда на территории Московской области для отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве, осуществляется на основании заключенного соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2018-2020 годах и в соответствии с соглашениями, заключенными между центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров.

Статья 10

1. Учитывая большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов труда (далее - ветераны) в развитие Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год - 5 580 тыс. рублей, на 2020 год - 5 580 тыс. рублей, на 2021 год - 5 580 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая ветеранам, проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России: 23 февраля - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 11

1. В целях защиты конституционных прав граждан установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год - 113 тыс. рублей, на 2020 год - 113 тыс. рублей, на 2021 год - 113 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2500 рублей каждая лицам, не подпадающим под категорию, указанную в статье 10 настоящего Закона, и получавшим в 2010-2018 годах денежные выплаты по установленным Губернатором Московской области спискам получателей единовременной денежной выплаты ветеранам войны, труда, военной службы, длительное время проработавшим в аппарате Московской областной Думы и Правительства Московской области, в связи с днями воинской славы России, указанными в статье 10 настоящего Закона.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются государственному органу Московской области, осуществляющему обеспечение деятельности Губернатора Московской области, Вице-губернаторов Московской области, первого заместителя Председателя Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства Московской области, Правительства Московской области, заместителя Председателя Правительства Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области, Администрации Губернатора Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 12

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области и в сфере образования Московской области, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не должен превышать:

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями;

2,2 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными хозяйствующими субъектами.

Статья 13

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год - 81 169 тыс. рублей, на 2020 год - 81 169 тыс. рублей, на 2021 год - 81 169 тыс. рублей на предоставление субсидий профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 14

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с пересылкой и доставкой денежных средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Московской области, государственным служащим Московской области, и лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Московской области, единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, денежной выплаты ветеранам, проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на основании договоров (контрактов), заключенных центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, с кредитными организациями на зачисление денежных средств на лицевые счета получателей, и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на соответствующие цели.

3. Установить, что размер платы за пересылку денежных средств не должен превышать 0,5 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями.

Статья 15

1. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,51372 в 2019 году определяются:

утвержденные постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 № 751/32 "Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" нормы денежного обеспечения и размеры денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также ежегодного денежного пособия, выплачиваемого на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, а также на оплату жизненно необходимых услуг для детей, указанных в частях 1 и 2 статьи 4 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей";

стоимость питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, форменной одежды и иного вещевого имущества (обмундирования) и других предметов вещевого довольствия, предметов личной гигиены, представленных в утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16.01.2009 № 28/53 "Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, форменной одеждой и другими предметами вещевого довольствия, предметами личной гигиены детей, обучающихся, воспитывающихся в государственных общеобразовательных организациях Московской области" нормах обеспечения детей, указанных в абзацах первом - пятом части 11 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

2. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,27836 в 2019 году определяется утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 694/34 "Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области" размер стоимости питания обучающихся, указанных в части 10 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

Статья 16

Утвердить расходы бюджета Московской области на осуществление государственной поддержки семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 17

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год предусматриваются:

5 762 тыс. рублей на софинансирование расходов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций;

44 215 тыс. рублей на софинансирование расходов на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, изложенным в приложении к Правилам предоставления и распределения из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

474 512 тыс. рублей на софинансирование расходов на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

66 700 тыс. рублей на софинансирование расходов по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;

27 568 тыс. рублей на софинансирование расходов на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности;

51 150 тыс. рублей на софинансирование расходов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации;

1 001 339 тыс. рублей на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется при условии заключения соответствующих соглашений между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Московской области.

Статья 18

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, и подведомственными ему государственными учреждениями Московской области за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 19

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

1) на 2019 год в сумме 1 093 349 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения 23 700 тыс. рублей, в сфере образования - 250 000 тыс. рублей, в сфере культуры - 120 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 15 000 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 684 649 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 515 296 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения 23 700 тыс. рублей, в сфере образования - 200 000 тыс. рублей, в сфере культуры - 120 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 15 000 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 156 596 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 448 717 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения 23 700 тыс. рублей, в сфере образования - 200 000 тыс. рублей, в сфере культуры - 20 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 15 000 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 190 017 тыс. рублей.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 20

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на предоставление грантов Губернатора Московской области лучшим образовательным организациям Московской области и на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 21

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, и подведомственными ему государственными учреждениями культуры Московской области за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие государственных учреждений культуры Московской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 22

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на обеспечение транспортного обслуживания праздничных, культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, крупных спортивных соревнований на территории Московской области, в том числе для наименее экономически и социально защищенных слоев и групп населения Московской области, транспортное обслуживание иных мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения предусматривается на 2019 год - 20 610 тыс. рублей, на 2020 год - 21 434 тыс. рублей, на 2021 год - 22 291 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.

3. Порядок определения перечня мероприятий, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 23

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Московской области на 2019 год в размере 28 503 883 тыс. рублей, на 2020 год в размере 29 653 479 тыс. рублей и на 2021 год в размере 29 653 479 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

Статья 24

1.Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год предусматриваются межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сумме 13 201 908 тыс. рублей, в том числе:

1) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 438 664 тыс. рублей;

2) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение медицинской помощи по перечню страховых случаев и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования в сумме 10 574 684 тыс. рублей, в том числе на расходы по ведению дел страховыми медицинскими организациями в части медицинской помощи, дополнительно включенной в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования;

3) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 170 906 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

4) на финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, предусмотренной пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, в сумме 17 654 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

3. Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 25

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере образования, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, а также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 26

1. Установить, что из бюджета Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) в 2019 году на:

осуществление строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок в рамках заключенных Правительством Московской области соглашений о межрегиональном сотрудничестве в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

2) в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на:

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

осуществление капитального ремонта канализационных коллекторов (участков) в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

компенсацию потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки.

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 27

Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, на 2019 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Статья 28

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, предусмотренных статьей 27 настоящего Закона, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области, в сумме, не превышающей установленной статьей 27 настоящего Закона, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отклонения более чем на 10 процентов общего объема налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, от объема прогнозных налоговых и неналоговых доходов, учтенных при формировании межбюджетных отношений на соответствующий финансовый год, проценты за пользование бюджетным кредитом устанавливаются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

Бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений Московской области предоставляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов, связанных с предупреждением ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий.

2. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующими распоряжениями центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляются на срок в пределах финансового года.

4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Московской области.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Московской области своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

В случае если предоставленные бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, не погашены в установленные договорами о предоставлении бюджетных кредитов сроки, остаток непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 29

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе провести в 2019 году реструктуризацию задолженности муниципальных образований Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017-2018 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области.

2. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения задолженности на срок в пределах 2019 года.

3. Плата за отсроченную (рассроченную) задолженность устанавливается в 2019 году в размере 0,1 процента годовых от суммы отсроченной (рассроченной) задолженности.

4. Порядок и условия проведения в 2019 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Московской области.

Статья 30

В целях регулирования в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов взаимоотношений бюджета Московской области с бюджетами муниципальных образований Московской области утвердить:

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов городских поселений и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городских поселений и городских округов Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям городских поселений, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов сельских поселений Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов сельских поселений Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям сельских поселений, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 31

Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Московской области - 0,9;

критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Московской области - 0,6;

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области - 1,0.

Статья 32

1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 33

1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, подлежащих перечислению из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований Московской области, на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 34

1. Утвердить распределение и объемы субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Установить, что после утверждения распределения Правительством Московской области субсидий из бюджета Московской области на 2019 год осуществляется предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий на:

мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

мероприятия по проведению работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований, в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, в государственных учреждениях спорта в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

строительство, реконструкцию, создание (организацию) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

дооснащение материально-техническими средствами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, для организации предоставления государственных услуг по регистрации рождения и смерти в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, в соответствии с государственной программой Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

развитие газификации в сельской местности в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

внедрение перспективных цифровых решений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье";

обеспечение жильем молодых семей в соответствии с государственной программой Московской области "Жилище";

компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту в соответствии с государственной программой Московской области "Жилище";

улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, в соответствии с государственной программой Московской области "Жилище";

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы";

подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

замену искусственных покрытий для футбольных полей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

поддержку отрасли культуры в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

капитальный ремонт помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных) или капитально отремонтированных за счет средств бюджета Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

модернизацию муниципальных библиотек путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по приобретению (выкупу) нежилых помещений и земельного участка под размещение ясельных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

софинансирование работ по проектированию автомобильных дорог местного значения в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

завершение строительства жилых домов, финансирование строительства которых осуществлялось с участием средств федерального бюджета в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство (реконструкцию) объектов культуры в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

строительство (реконструкцию) объектов культуры на территории военных городков в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

строительство (реконструкцию) школ искусств в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

развитие водоснабжения в сельской местности в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

капитальные вложения в объекты общего образования в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта на территории военных городков в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов в соответствии с государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры";

благоустройство общественных территорий в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

приобретение и установку технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом, в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".

3. Установить, что Правительством Московской области утверждаются перечни объектов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

строительство, реконструкцию, создание (организацию) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, в соответствии с государственной программой Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

развитие газификации в сельской местности в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

замену искусственных покрытий для футбольных полей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствии с государственной программой Московской области "Спорт Подмосковья";

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

капитальный ремонт помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных) или капитально отремонтированных за счет средств бюджета Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

модернизацию муниципальных библиотек путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по приобретению оборудования и музыкальных инструментов для комплектования построенных муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

мероприятия по приобретению (выкупу) нежилых помещений и земельного участка под размещение ясельных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья";

благоустройство общественных территорий в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды";

приобретение и установку технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом, в соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды".

4. Цели, условия предоставления, расходования и критерии отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий, определенных настоящей статьей, устанавливаются Правительством Московской области, если они не установлены законами Московской области.

Статья 35

Утвердить распределение и объемы субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 36

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2019 год согласно приложению 29 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Статья 37

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год предусматриваются иные межбюджетные трансферты в сумме 124 000 тыс. рублей в целях финансирования мероприятий в рамках заключенных Правительством Московской области соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в осуществлении международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету субъекта Российской Федерации.

Статья 38

Утвердить:

общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на 2019 год в сумме 57 418 853 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 69 154 355 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 41 115 182 тыс. рублей;

общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 2019 год в сумме 116 030 025 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 115 428 524 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 115 405 871 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2019 год в сумме 4 959 667 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 277 213 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 063 432 тыс. рублей.

Статья 39

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год - 1 000 000 тыс. рублей, на 2020 год - 1 000 000 тыс. рублей, на 2021 год - 1 000 000 тыс. рублей на предоставление грантов муниципальным образованиям - победителям конкурса лучших проектов по развитию территорий муниципальных образований Московской области.

2. Гранты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области.

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

4. Условия предоставления и расходования грантов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и их распределение между бюджетами муниципальных образований Московской области устанавливается Правительством Московской области.

Статья 40

Установить размеры субсидий, подлежащих предоставлению бюджету Московской области в 2019 году из бюджетов городских, сельских поселений Московской области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2017 году превышали 1,6-кратный средний уровень соответственно по городским, сельским поселениям Московской области в расчете на одного жителя, согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Статья 41

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 191 153 203 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 246 829 217 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 292 552 086 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

4. Установить предельный объем государственного долга Московской области на 2019 год в размере 505 705 685 тыс. рублей, на 2020 год в размере 556 760 138 тыс. рублей и на 2021 год в размере 614 979 002 тыс. рублей.

Статья 42

Установить предельный объем заимствований Московской области в течение 2019 года в сумме 95 110 779 тыс. рублей, 2020 года в сумме 97 531 086 тыс. рублей, 2021 года в сумме 96 063 950 тыс. рублей.

Статья 43

Установить объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2019 год в размере 13 327 454 тыс. рублей, на 2020 год в размере 18 306 589 тыс. рублей и на 2021 год в размере 23 984 960 тыс. рублей.

Статья 44

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на оплату услуг:

рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области на 2019 год в сумме до 5 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме до 5 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме до 5 000 тыс. рублей;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвечающих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, на 2019 год в сумме до 75 000 тыс. рублей, на 2020 год

в сумме до 75 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме до 75 000 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Установить, что от имени Московской области права государственного заказчика по государственным контрактам, заключенным с рейтинговыми агентствами на оказание услуг по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, осуществляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 45

Утвердить заключение в 2019 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному государственному контракту - до 15 000 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита - до семи лет со дня заключения соответствующего государственного контракта;

цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета Московской области, а также погашение государственных долговых обязательств Московской области;

возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;

возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной линии не в полном объеме (при заключении государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии).

Статья 46

Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Московской области на 2019 год согласно приложению 32 к настоящему Закону и программу государственных внутренних заимствований Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону;

программу государственных гарантий Московской области на 2019 год согласно приложению 34 к настоящему Закону и программу государственных гарантий Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2019 год согласно приложению 36 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 37 к настоящему Закону.

Статья 47

1.Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год - 10 818 тыс. рублей, на 2020 год - 10 818 тыс. рублей, на 2021 год - 10 818 тыс. рублей на предоставление субвенции федеральному бюджету на финансовое обеспечение содержания имущества, передаваемого Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области для реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2011 № 611-р.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются государственному органу Московской области, осуществляющему финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение мероприятий в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и областного характера и ликвидации их последствий.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется при условии заключения соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о предоставлении федеральному бюджету субвенции из бюджета Московской области.

Статья 48

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области:

на 2019 год в размере 42 500 000 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 73 999 998 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 74 000 000 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются:

1) на 2019 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 41 163 304 тыс. рублей;

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 10 000 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области в размере 37 007 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 735 131 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 552 000 тыс. рублей;

2) на 2020 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 72 896 723 тыс. рублей;

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 107 941 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 38 376 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 552 000 тыс. рублей;

3) на 2021 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 72 355 323 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 39 719 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей.

Статья 49

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, из бюджета Московской области на 2019 год, согласно приложению 38 к настоящему Закону.

Статья 50

Установить размер:

резервного фонда Правительства Московской области на 2019 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей;

резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2019 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 000 тыс. рублей.

Статья 51

1. Установить, что из резервного фонда Правительства Московской области на основании соответствующих договоров (соглашений), в том числе могут осуществляться следующие расходы:

бюджетные ассигнования организациям и иным субъектам Российской Федерации в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастрофами, авариями, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия;

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, имеющим место жительства в иных субъектах Российской Федерации, пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, произошедших на территории Московской области;

гуманитарная помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также поддержка социально незащищенных категорий соотечественников в зависимости от их принадлежности к группам соотечественников, предусмотренным Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", на основании международных договоров Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также за счет средств резервного фонда Правительства Московской области могут осуществляться расходы, в том числе на:

охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Московской области, повлекших тяжкие последствия;

неотложные мероприятия по обеспечению обязательств органов государственной власти Московской области по защите и гарантиям конституционных прав и свобод граждан.

2. Из резервного фонда Правительства Московской области может осуществляться дополнительное финансирование непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств муниципальных образований Московской области, возникших в связи с решением вопросов местного значения в случаях, если средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетами муниципальных образований Московской области либо при их недостаточности.

Передача средств из резервного фонда Правительства Московской области осуществляется на безвозвратной и безвозмездной основе в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований указанного резервного фонда.

Статья 52

Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 53

Установить, что государственные бюджетные и автономные учреждения Московской области не позднее 1 июня 2019 года обеспечивают возврат в бюджет Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 54

Установить, что остатки средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Московской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Московской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 55

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

Статья 56

1. Установить, что суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Московской области при заключении государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и государственных контрактов, авансовые платежи по которым подлежат казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации) в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, по государственным контрактам, сумма которых превышает 50 000 тыс. рублей, перечисляются в сроки, определенные соответствующим государственным контрактом, на счета, открытые центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

2. Установить, что суммы авансовых платежей по контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями, соисполнителями по государственному контракту, источником финансового обеспечения которых являются указанные в части 1 настоящей статьи средства, перечисляются в сроки, определенные соответствующим контрактом, договором, на счета, указанные в части 1 настоящей статьи, в случае если сумма контракта, договора превышает 50 000 тыс. рублей.

3. Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

4. Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на суммы авансовых платежей по государственным контрактам, контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предметом которых является приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, имущественное и личное страхование, страхование ответственности, аренда.

Статья 57

Установить, что главные распорядители средств бюджета Московской области на основании принимаемых ими решений передают Управлению Федерального казначейства по Московской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств бюджета Московской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в случае, если в целях софинансирования расходного обязательства Московской области по предоставлению указанных межбюджетных трансфертов предоставляется субсидия из федерального бюджета.

Статья 58

1. Остатки средств на счетах центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются соответственно операции со средствами, поступающими во временное распоряжение государственных казенных учреждений Московской области, операции со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, операции с субсидиями, предоставленными из бюджета Московской области государственным унитарным предприятиям Московской области на осуществление капитальных вложений, операции со средствами указанными в частях 1, 2 статьи 56 настоящего Закона, перечисляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в бюджет Московской области с их возвратом не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

2. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными казенными учреждениями Московской области, юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса, государственными унитарными предприятиями Московской области, юридическими лицами, указанными в статье 57 настоящего Закона, платежных документов, в порядке, установленном центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 59

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области в соответствии с решениями руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, без внесения изменений в настоящий Закон, предусмотренные частью 1 статьи 156 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 60

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2019 года настоящий Закон применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Московской области в 2019 году.

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