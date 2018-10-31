Мустафина помогла сборной выиграть "серебро" ЧМ

Российские гимнастки выполнили главную задачу, которая стояла перед ними на чемпионате мира в Дохе, - завоевали четыре лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Первые путевки на Игры полагались тем сборным, которые попадут на пьедестал по итогам командного многоборья. В тройке лучших оказались США (171,629 балла), Россия (162,863) и Китай (162,396).

Американки были вне конкуренции. Если мужская сборная России стала второй, но боролась с китайцами за "золото" и была очень близка к победе, то женская пока показала свой максимум. Об этом журналистам заявила серебряная медалистка Олимпиады в Рио-2016 в команде и чемпионка Европы-2018 в этом же виде программы Ангелина Мельникова.

Но россиянки все равно привлекли к себе внимание. Даже американские газеты USA Today и The Washington Post, для которых главной героиней должна быть соотечественница Симона Байлз, посвятили статьи возвращению на помост Алии Мустафиной. Летом 2017-го Алия стала мамой, а осенью 2018-го выиграла "серебро" ЧМ. Причем на своих коронных брусьях получила довольно высокие оценки - 14,500 балла. Да, мировая спортивная гимнастика знает феномен Оксаны Чусовитиной, которая вернулась в большой спорт после рождения сына и продолжает выступать и выигрывать медали в 43 года. Но все же такие истории для этого вида спорта редкость и всегда интересны.

- Если ты родила ребенка, это не означает, что на своей жизни или спортивной карьере можно ставить крест, - цитируют Мустафину. - Любимое занятие не нужно бросать. Наверное, сейчас я получаю от выступлений даже больше удовольствия, чем раньше, потому что гимнастика - это моя страсть.

Ирина Алексеева, которая девять лет тренировалась в США в клубе Валерия Люкина, а в 16 получила вызов в сборную России, всегда мечтала выступать вместе с Мустафиной. "Алия - настоящий лидер, - говорит Алексеева. - Она всегда успокоит, поможет разобраться с упражнением". Сама Мустафина в роли наставницы чувствует себя комфортно: "В команде всегда были девчонки моложе меня. Я старалась поддерживать их, направлять. И мне это даже нравится".