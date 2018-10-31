Вакансий в России в три раза больше, чем официально зарегистрированных безработных: на учете в службах занятости стоят 549 тысяч человек, а в общероссийском банке вакансий заявлено 1,7 миллиона свободных рабочих мест с зарплатой не ниже минимальной в регионе.

Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По ее словам, число занятых в экономике с начала года выросло на 711 тысяч человек, до 73,2 миллиона. Прогноз безработицы по методологии МОТ на этот год - 4,8 процента. Но реально она по итогам девяти месяцев составила 4,6 процента, или 3,5 миллиона человек, констатировала Ельцова. Самый маленький уровень общей безработицы зарегистрирован в Москве и Санкт-Петербурге - чуть больше одного процента. Самый высокий - в Ингушетии (26,5 процента) и Тыве (19 процентов). Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,8 процента, год назад он составлял 0,95 процента.

Ожидается, что в 2019-2021 годах безработица останется примерно на этом же уровне.

Ельцова напомнила, что в рамках различных программ из федерального бюджета дополнительно выделены деньги на профессиональное обучение и переподготовку - это один из ключевых способов решения проблем на рынке труда.

Зарплаты бюджетников, не попавших в майский указ, проиндексируют на 4,3 процента в 2019 году

Зарплаты, по словам Ельцовой, и дальше будут расти. Но не так стремительно, как в этом году. Рост номинальных зарплат в 2019 году ожидается на уровне 6,1 процента, в 2020-м - на 5,4, в 2021-м - на 6,6 процента. В этом году реальные зарплаты выросли на 8,4 процента, а номинальные - на 11.

Заработные платы бюджетников, не обозначенных в майских указах президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. В 2020 году их планируется повысить на 3,8 процента, в 2021 году - на 4 процента.

К концу года традиционно растет задолженность по зарплате, продолжила Ельцова. Сейчас она составляет 3,1 миллиарда рублей. Треть суммы - долги банкротящихся предприятий. Она напомнила, что у работников появилась возможность инициировать банкротство работодателей-должников. Но признала, что механизм для этого предусмотрен сложный. Чтобы облегчить "выбивание" зарплаты, минтруд подготовил законопроект, по которому предписание Роструда будет носить характер судебного приказа - передаваться напрямую в службу судебных приставов.

"Законопроект находится в высокой степени готовности, он согласован внутри правительства, и мы надеемся, что в 2019 году он будет внесен в Госдуму и принят", - сказала она. Сейчас уточняются особенности этого механизма.

Ельцова напомнила, что в этом году регионам выделено 100 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам в рамках повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума (11 163 рублей). Столько же будет выделено на это в 2019 году - предполагается, что с нового года МРОТ составит 11 280 рублей, законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что бюджет ПФР полностью обеспечен всеми средствами, какая-либо дыра в нем отсутствует.

"У нас, особенно с учетом изменения численности предполагаемых работников и пенсионеров, устойчивость только повышается. Все средства, которые "экономятся" из-за повышения пенсионного возраста, направляются на индексацию пенсий", - сказал Дроздов.