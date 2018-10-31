Новости

Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
Лукашенко рассказал о трансграничном поясе стабильности и взаимодействия 18:37
В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз 18:30
В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги 18:25
В Хабаровске загорелся промышленный техникум 18:20
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 18:12
В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 18:08
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
Фото: великолепный мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон 17:52
СМИ: Неймару может грозить до шести лет лишения свободы 17:50
Ведущая Екатерина Андреева установит в КЧР фотоловушки для леопардов 17:48
Видео: Как набить финансовую подушку безопасности 17:44
В Турции найдены роскошные римские бани 17:44
На Марсе обнаружили "производство" ракетного топлива 17:43
Дума одобрила трехлетний бюджет Москвы 17:35
Антон Силуанов: Нужно изучать опыт лучших практик РФ и Беларуси 17:34
Суд Петербурга зарегистрировал иск олимпийской спортсменки к врачам 17:32
РФ и Беларусь проверили совместную программу благоприятной окружающей среды 17:28
Ученые России и Беларуси работают над проектом "Арктика - СГ" 17:26
Пара ракетоносцев Ту-160 направлена в район учений НАТО 17:23
Карты "Мир" можно использовать в банкоматах Беларуси 17:23
В "Артеке" построят обучающий энергосберегающий дом 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 18:10
Рубрика: Экономика

Срочно требуются

На одного безработного в России - три вакансии
Текст: Марина Гусенко
Вакансий в России в три раза больше, чем официально зарегистрированных безработных: на учете в службах занятости стоят 549 тысяч человек, а в общероссийском банке вакансий заявлено 1,7 миллиона свободных рабочих мест с зарплатой не ниже минимальной в регионе.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Названы регионы с самой низкой безработицей

По ее словам, число занятых в экономике с начала года выросло на 711 тысяч человек, до 73,2 миллиона. Прогноз безработицы по методологии МОТ на этот год - 4,8 процента. Но реально она по итогам девяти месяцев составила 4,6 процента, или 3,5 миллиона человек, констатировала Ельцова. Самый маленький уровень общей безработицы зарегистрирован в Москве и Санкт-Петербурге - чуть больше одного процента. Самый высокий - в Ингушетии (26,5 процента) и Тыве (19 процентов). Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,8 процента, год назад он составлял 0,95 процента.

Ожидается, что в 2019-2021 годах безработица останется примерно на этом же уровне.

Ельцова напомнила, что в рамках различных программ из федерального бюджета дополнительно выделены деньги на профессиональное обучение и переподготовку - это один из ключевых способов решения проблем на рынке труда.

Зарплаты бюджетников, не попавших в майский указ, проиндексируют на 4,3 процента в 2019 году

Зарплаты, по словам Ельцовой, и дальше будут расти. Но не так стремительно, как в этом году. Рост номинальных зарплат в 2019 году ожидается на уровне 6,1 процента, в 2020-м - на 5,4, в 2021-м - на 6,6 процента. В этом году реальные зарплаты выросли на 8,4 процента, а номинальные - на 11.

Заработные платы бюджетников, не обозначенных в майских указах президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. В 2020 году их планируется повысить на 3,8 процента, в 2021 году - на 4 процента.

К концу года традиционно растет задолженность по зарплате, продолжила Ельцова. Сейчас она составляет 3,1 миллиарда рублей. Треть суммы - долги банкротящихся предприятий. Она напомнила, что у работников появилась возможность инициировать банкротство работодателей-должников. Но признала, что механизм для этого предусмотрен сложный. Чтобы облегчить "выбивание" зарплаты, минтруд подготовил законопроект, по которому предписание Роструда будет носить характер судебного приказа - передаваться напрямую в службу судебных приставов.

"Законопроект находится в высокой степени готовности, он согласован внутри правительства, и мы надеемся, что в 2019 году он будет внесен в Госдуму и принят", - сказала она. Сейчас уточняются особенности этого механизма.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Верховный суд объяснил, как человеку доказать, что он работал, если нет договора

Ельцова напомнила, что в этом году регионам выделено 100 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам в рамках повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума (11 163 рублей). Столько же будет выделено на это в 2019 году - предполагается, что с нового года МРОТ составит 11 280 рублей, законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что бюджет ПФР полностью обеспечен всеми средствами, какая-либо дыра в нем отсутствует.

"У нас, особенно с учетом изменения численности предполагаемых работников и пенсионеров, устойчивость только повышается. Все средства, которые "экономятся" из-за повышения пенсионного возраста, направляются на индексацию пенсий", - сказал Дроздов.

Экономика Работа Правительство Минтруд Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Две трети новой военной техники Германии признали непригодными
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии