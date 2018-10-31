Надо ли страховать домашних животных?

Российский страховой рынок насчитывает сейчас около 200 видов страхования. Из них 15-20 - нестандартные, экзотические виды рисков. Узнаем у наших белорусских читателей: как они относятся к страхованию кошек, собак, верховых лошадей и охотников?

Татьяна Конончук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:

- Я считаю, что добровольное страхование нужно развивать по всем направлениям. В том числе и страхование домашних животных. На случай пропажи или болезни, например. Ситуации же разные бывают. Например, мои родители раньше держали и корову, и лошадь. Обязательно их страховали. Случись что, могли рассчитывать на страховые выплаты. Даже купить на них замену.

Глеб Эйдин, ветеринарный врач, Минск:

- Как врач, я считаю, что это необходимо. И сам не раз рекомендовал людям страховать своих питомцев. Потому что бывают заболевания, при которых животным нужно делать достаточно дорогостоящие операции. И не всегда из своего дохода их владельцы могут себе это позволить. Вот и в этом месяце в моей практике был такой случай. Из-за того, что у людей не хватало денег на лечение собаки, они вынуждены были поехать в другую клинику, чтобы ее усыпить. А если бы животное было застраховано, то у нас было бы больше возможностей его спасти.

Виктория Кустова, инженер, Минск:

- Мы с мужем застраховали своего питомца - у нас американский стаффордширский терьер. На 1500 белорусских рублей саму собаку и 1000 на ветеринарные расходы. Заплатили за страховку около 120 белорусских рублей. Это удобно и выгодно. Последний раз, например, когда мы обращались к ветеринару, псу вечером резко стало плохо, он начал кашлять, беспокойно себя вести. Поехали в ветклинику, ему сделали снимки, поставили диагноз - питомниковый кашель, назначили лечение... После того, как собака выздоровела, обратились в страховую компанию, приложили все чеки и заключение врача. Случай признали страховым и все расходы возместили.

Татьяна Жишкевич, ведущий специалист управления страхования имущественных интересов граждан "Белгосстраха":

- Обязательно. меня, кстати, тоже собака - 6-летний миттельшнауцер по кличке Герда Фрау. Сразу после ее появления оформила несколько видов страховок. На случай утраты или гибели питомца и ветеринарных расходов. Плюс застраховала свою гражданскую ответственность владельца животного. Рассматриваю договоры страхования как защиту для своей собаки и себя от финансовых потерь.

Тамара Цариковская, директор предприятия "Фауна города":

- На мой взгляд, страховать животных нужно обязательно. У нас, например, работает гостиница для домашних питомцев. И всем хозяевам наших постояльцев мы тоже предлагаем такую услугу. Равно как и страхование гражданской ответственности владельца животного. Допустим, собачка может разыграться, выпачкать или порвать одежду случайному прохожему. Или в сельской местности покусать соседских кур. При помощи страховки можно спокойно такие неприятные ситуации разрешить и возместить материальные потери.