Наводнение в Венеции повредило мозаику собора Святого Марка

В Венеции в одном из самых посещаемых туристами соборов - Святого Марка - наводнение повредило уникальный мозаичный пол. Уровень воды в храме достигал 90 сантиметров. В результате пострадали около десяти квадратных метров мозаики перед капеллой с иконой Богородицы Никопеи. В зону наводнения также попали баптистерий и капелла Дзен.

По данным местных СМИ, вода повредила также два гобелена испанского художника Жоана Миро, которые входят в экспозицию выставки, открытой в Палаццо Дзагури. Полотна уже направлены на реставрацию, пишет РИА Новости.

Во вторник специалисты Центра по мониторингу приливов муниципалитета Венеции установили "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды". Исторический центр знаменитого города оказался затоплен почти на 75%.

По данным специалистов, нынешнее наводнение в Венеции стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Уровень воды достиг 156 сантиметров. Местные власти приняли решение полностью закрыть доступ на всемирно известную площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города.

Напомним, непогода обрушилась на Италию в минувшие выходные. Ливневые дожди и сильный ветер стали причиной гибели не менее 11 человек.